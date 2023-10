Junior Prima díjat nyert kollégánk, Kövesy Károly

2023-ban már tizedik alkalommal kérte fel a Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és médiaszemélyiségeket, hogy jelöljék a díjra az általuk kiemelkedően tehetségesnek tartott, magyar médiában dolgozó fiatalokat. Az idei Junior Prima díjasok között van Kövesy Károly, a Portfolio elemzője.

Az érvényes jelölések közül a szakmai zsűri a hat legkiválóbbat választotta ki, aki elnyeri a Junior Prima Díjat 2023-ban magyar ismeretterjesztés és média kategóriában.

A KAVOSZ által felkért zsűri tagjai: Balogh Gabriella a Net Média Zrt. résztulajdonosa, Holló Márta a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója, Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető, kommentátor, Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tibor a Ringier Hungary Kft ügyvezető igazgatója, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi ésIparkamara elnöke, Perlusz László a VOSZ főtitkára és Vaszily Miklós a TV2 elnöke.

Az idei díjazottak:

Kövesy Károly (Portfolio)

Berecz Péter (ATV)

Csóti Rebeka (24.hu)

Holló Bettina (Index)

Kisbali Bence (Tarján Rádió)

Lengyel Emese (Mediaworks)

Úgy gondolom, hogy a szakmai zsűri részéről ez egy nagyon fontos elismerés és talán még annál is fontosabb visszajelzés a munkámmal kapcsolatban, így ez úton is köszönöm nekik a bizalmat. Viszont nyilvánvalóan a díj megszerzése nem egy emberes feladat volt, hiszen hogyha az egyetem után nem kapok lehetőséget a Portfolio csapatától, akik között a szakmai fejlődésem ugrásszerű növekedésnek indult, akkor egészen biztosan nem tartanék most itt

- mondta el Károly díj átvételét követően.

A mostani díjazással tizenegyedik alkalommal lett a Portfolio Csoport egyik munkatársáé a rangos elismerés: a korábbi években Weinhardt Attila, Palkó István, Csiki Gergely, Turzó Ádám, Árgyelán Ágnes, Hornyák József, Huszák Dániel, Pásztor Roxána, Zsoldos Ákos és Koós Anna kapott Junior Prima díjat. Ma is mindannyian a Portfolio Csoport munkatársai.