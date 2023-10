Fontos bejelentést tett az óraátállításról és az EU-s tagságról Gulyás Gergely: minden egy irányba mutat

Elismerte a kormányinfón Gulyás Gergely, hogy jelenleg drágább a lakossági gáz rezsicsökkentés feletti mennyiségének ára, mint amennyi a világpiaci ár. A miniszter a magyar EU-tagságról is beszélt, valamint szóba került az óraátállítás eltörlése.

Az új CSOK Plusz bejelentése mellett számos más fontos téma is előkerült a szerda esti kormányinfón. Ezeket foglaljuk most össze röviden.

Hosszú távú háborúra rendezkedett be Oroszország, és ez mindenkinek rossz - mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mit értett Orbán Viktor az alatt, hogy "aggasztó" volt, amit az orosz elnök mondott a háborúról a legutóbbi találkozójukon.

Uniós külügyi főképviselőnek lenni sem muszáj - válaszolta a miniszter arra a kérdésre, mi az álláspontja arról, hogy Josep Borrell uniós főképviselő azt mondta Magyarország kapcsán, hogy nem muszáj az EU tagjának lenni. Magyarország lényegesen tovább lesz az EU-tagja, mint amíg ő főképviselő - tette hozzá.

A gázárakról a miniszter azt mondta egy kérdésre, hogy megnézik, december 31-e után maradnak, vagy változhatnak-e a lakossági rezsiárak. Azt elismerte,

jelenleg drágább a lakossági gáz rezsicsökkentés feletti mennyiségének ára, mint amennyi a gáz világpiaci ára.

Nem azt adjuk ki, amit most veszünk, nem tudjuk azonnal az árakban érvényesíteni a piaci folyamatokat- tette hozzá. Elmondta azt is, a rezsicsökkentett, és "lakossági piaci" áramár, valamint a rezsicsökkentett gázár ellenben most is olcsóbb, mint a normál piaci tarifa.

Mivel tavalyhoz képest már jóval olcsóbb az energia, ezen a télen nem lesz szükség a közigazgatásban és az iskolákban arra, hogy maximum 18 fokig fűtsék az épületeket - mondta a miniszter.

Egységesen lenne értelme eltörölni az óraátállítást, gyedül nehéz ezt meglépni - mondta arra a felvetésre, hogy mikor törölhetik el az óraátállítást.

Ha ilyen döntés születne, akkor támogatnánk, hogy csak nyári időszámítás legyen

- mondta.

A kormány novemberben dönt a kamatstop hosszabbításáról. A korábbi érvek helytállóak, 10% alatti alapkamatnál lehet megszüntetni az intézkedést.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy egyre több kórházban vezetik be újra a kötelező maszkviselést a Covid és más légúti kórokozók gyors terjedése miatt. A győri kórház ápolási osztályán látogatási tilalom van a sok covidos eset miatt. Ennek kapcsán megkérdezték Gulyás Gergelytől, hogy újabb járványhullám esetén várhatóak-e járványügyi intézkedések.

Semmiképpen

- felelte szűkszavúan. Hozzátette, a betegség ma már nem okoz olyan súlyos tüneteket, mint korábban.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA