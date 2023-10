Megszólalt a szaktárca: nagy változás jöhet a minimálbérnél

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) megerősítette, hogy hosszabb távon egybeolvadhat a garantált bérminimum és a minimálbér.

A minimálbér intézményrendszere még a rendszerváltás körül alakult ki, amikor a munkaadók és a munkavállalók egy érdekegyeztető tanácsban hozták meg a döntéseket. Mára ezt az évek felülírták, a a reálgazdaságban egyáltalán nem mérvadó a minimálbér - fogalmazott Parragh László a Portfolio podcastjében, a Checklistben.

Parragh László szerint óriási vita van erről, hiszen egy adott munkakör esetében egy papír birtokában magasabb bért kaphat valaki, illetve várhat el valakitől. Éppen ezért a munkaadók nem kedvelik ezt. Most a Gazdaságfejlesztési Minisztérium is megerősítette a fentieket: elmondásuk szerint hosszabb távon egybeolvadhat a garantált bérminimum és a minimálbér.

A GFM válaszából kiderült, hogy a legkisebb kötelező bér megmarad, de jelentős változások jöhetnek:

A minimálbér és a garantált bérminimummal kapcsolatos tárgyalások jelenleg a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma - szerk.) keretében folyamatban vannak, amelyen a minimálbér megszüntetése nem, azonban a két kötelező legkisebb bérelem hosszabb távon történő egybeolvasztása felmerült.

Hozzátették azt is, hogy a kormány fontosnak tartja és támogatja a minimálbért és a minimálbéremelés emelését, mert az a versenyszféra egyéb béremelésére is érdemi hatással van.

Ebbe az irányba mutató lépés volt az is, hogy idén a minimálbér 16, a garantált bérminimum 14 százalékkal emelkedett, azaz a két összeg elkezdett közelíteni egymáshoz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Bemondta az államtitkár: már novemberben eldőlhet, mennyivel emelkedik a minimálbér 2024-ben Jól állnak a jövő évi bértárgyalások a VKF, korábban nem igen volt arra példa, hogy október közepén azt lehessen mondani, hogy novemberben aláírhatják a megállapodást.

A témában Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is beszélt. Elmondta, hogy idén november 20-ra várható egy olyan átfogó bérmegállapodás, amely nemcsak az idei bérkompenzációról, a jövő évi emelésről, de a következő 4 év béremelési stratégiájáról is szól. Infláció és GDP-növekedés függő is, hogy a negyedik év végére, 2027-re a 350-370 ezres sávba, 400 ezer forint közelébe vagy esetleg 400 ezer forint fölé kell emelni a minimálbért.

Az biztos, hogy 2027-re a minimálbér és a garantált bérminimum egybeolvad

- tette hozzá.