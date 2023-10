Elkészült a szomorú kutatás: rosszabbul élünk, mint egy éve

A foglalkoztatottak 57 százalékának rosszabb az anyagi helyzete az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, állítja egy friss kutatás. Sokan voltak kénytelenek felélni a megtakarításaikat.

Az aktívan dolgozó magyarok 24 százalékának „jelentősen romlott”, további 33 százalékának „kicsit romlott” az anyagi helyzete az elmúlt egy évben – írja a nepszava.hu a Publicus Intézet szeptemberi reprezentatív kutatása alapján. A megkérdezettek 20 százalékának nem változott a jövedelmi helyzete, 12 százaléknak pedig javult. Bár a kérdések szubjektív jövedelemérzetre kérdeztek rá, az idei évben is tapasztalt magas infláció, valamint a csökkenő fogyasztási adatok tükrében az eredmények mégsem meglepők.

A felmérésből az is kiderült, hogy a foglalkoztatottak 59 százaléka kapott béremelést az elmúlt 12 hónapban, míg 38 százalékuknál semmilyen bérrendezés nem történt. Utóbbiak esetében egyetlen év alatt 15-20 százalékkal csökkent a reáljövedelem. Ugyanakkor a béremelést kapottak közül is 39 százalék csak 10 százalék alatti emelést kapott, tehát a reáljövedelem az ő esetükben is csökkent. A reáljövedelmet legalább minimálisan szinten tartó 10-20 százalékos emelést csak a foglalkoztatottak 28 százaléka kapott.