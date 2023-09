Egykapus energiaügyek (x)

Minőségi ügyfélkezelés az árampiacon

Az árampiac hosszú évtizedeken át stabilitásáról és kiszámíthatóságáról volt híres, nemrégiben gyökeresen megváltozott a dinamikája. Vállalkozások százezreinek kellett alkalmazkodni az új beszerzési, elszámolási, termelési kihívásokhoz.

Fejes Tibor, az Audax Renewables Kft., a vállalati és önkormányzati szektorban tevékenykedő energiakereskedő ügyvezetője szerint az energiakereskedőknek sem könnyű ilyen zűrzavaros időszakban. A folyamatosan változó piaci feltételekről kell tájékoztatniuk az ügyfeleket, akik természetesen saját igényeikkel és elvárásaikkal érkeznek, és tanácstalanok az árak alakulásának kérdésében.

Az Audax rugalmasan és gyorsan reagált az ellentmondásos helyzetre, testreszabott megoldásokkal szolgált az ügyfeleknek. Ez a hozzáállás nem csak meglévő ügyfelek bizalmát erősítette, hanem új ügyfeleket is vonzott. Ráadásul az árampiacon elért jó hírnevüknek köszönhetően az Audax most már gázpiaci ajánlatokat is kínál, így az ügyfelek egy helyről szerezhetik be ezt a két legfontosabb energiaforrást.

Fejes Tibor, az Audax Renewables Kft. ügyvezetője

Az Audax idén ügyfélelégedettségi felméréssel is elemezte a siker tényezőit meglévő árampiaci ügyfelei körében. „Jól kereskedve, költséghatékony működéssel versenyképes árakat tudunk kínálni az ügyfeleknek. De az árakon túl sok más tényező is számít” – emeli ki Fejes Tibor.

Bár a vállalati és intézményi piacokon általában felkészültebbek az ügyfelek, és gyakran szakértők segítségével intézik az energiabeszerzést, mégis sok kérdés merül fel, ahol az energiakereskedők tapasztalata és tanácsadása szükséges. A kutatás azt mutatta ki, hogy főként a kis- és középvállalatok értékelik ezt a fajta személyre szabott figyelmet. Noha a kis- és középvállalatok a saját szakterületük mesterei, általában kevésbé tapasztaltak az energiaügyek terén, sok tekintetben alig különböznek a lakossági fogyasztóktól. Az elégedettségi felmérésből az derült ki, hogy az Audax ügyfelei értékelik, hogy a kapcsolattartóik mindig elérhetőek, és nem hagyják magukra az ügyfelet a szerződéskötés után sem. Bármikor fordulhatnak hozzájuk különféle energetikai kérdéseikkel. A válaszadók pozitívan nyilatkoztak abban a kérdésben, hogy ajánlanák-e másnak is az Audaxot. Hogy mi ennek az oka? A válaszadók az elérhetőséget, a megbízhatóságot, és nem utolsósorban az árfekvést jelölték meg a döntésük fő indokaként.

A nagyvállalati ügyfelek esetében már megszokott, hogy dedikált kapcsolattartót rendelnek hozzájuk, aki idővel mélyen megismeri a cég igényeit, és aktívan javaslatokat is tesz. Az Audax elkötelezett amellett, hogy a kis- és középvállalatok is élvezhessék ezt a személyes figyelmet. A kutatás megerősítette, hogy az Audax sikerrel honosította meg a direkt ügyfélkapcsolattartói rendszert ezen ügyfélkörökben is. Így nem csak a stabil szerződés, hanem a hosszútávú, kölcsönös bizalomra épülő emberi kapcsolat is hozzájárul ahhoz, hogy biztonságban tudhassák az ügyfelek árambeszerzési forrásukat.

