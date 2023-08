Egy korszak véget ért: jön a Lidl fizetős rendszere

Szeptember 4-ig indítható ingyenes töltés a Lidl e-Charge alkalmazásával, utána Magyarországon is elindul a fizetős rendszer. Megszűnik maga az applikáció is.

Már csak szeptember 4-ig indítható ingyenes töltés a Lidl e-Charge applikációján keresztül – írja a villanyautosok.hu. A határidő lejárta után Magyarországon is elindul a fizetős rendszer. A portál azt is megtudta a Lidl sajtóosztályától, hogy maga az e-Charge alkalmazás is megszűnik a jövőben, helyette az autósok három különböző módon vehetik majd igénybe a szolgáltatást az áruházak nyitvatartási idejében. A töltés ezentúl a Lidl Plus alkalmazásból, a lánc weboldalán keresztül, valamint úgynevezett roaming megoldással lesz elindítható. A pontos díjazás még nem ismert.

Az áruházlánc 2016 őszén telepítette az első elektromosautó-töltőket, a hálózat 2020-ban kezdett országossá válni, mostanra pedig már 115 áruháznál vehető igénybe a töltési szolgáltatás. A szintén 2020-ban indult eCharge applikációból 30 perces töltési ciklusok voltak indíthatók, míg az oszlopok kezelőszerveivel indított töltések 10 perc után álltak le.

A fizetős rendszer bevezetése nem meglepő annak fényében, hogy 2022-től kezdve több országban, így például Csehországban, Franciaországban, Németországban, Szlovákiában és Ausztriában is megszűnt az ingyenes töltési lehetőség.