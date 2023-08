Mégis, mi folyik ebben a vármegyében? Egymást érik a gigaberuházások, de pénz, az nincs

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nem csak műemlékeiről, népművészetéről híres, hanem gyógyfürdőiről is, amiből szám szerint öt található a térségben. Gazdaságát tekintve húzóerőnek a mezőgazdaság és az állattenyésztés számít, de az utóbbi években erősen felemelkedőben van az ipar is, ami már most kiemelkedő eredményeket mutat - írja a HelloVidék. A lap most arra kereste a választ, milyen fontosabb gazdasági, turisztikai változások történtek az érintett térségekben az elmúlt egy évben.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5936 négyzetkilométeren terül el, összesen 229 települést foglal magába, lakónépessége pedig 528 ezer fő. A megye legnépesebb városa a megyeszékhely Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye lakónépessége 2023. január 1-jén 528 ezer fő volt, a 2022. október 1-jei népszámlálás előzetes adatainak továbbszámítása alapján. A népesség az utóbbi 10 évben többnyire csökkenő tendenciát követett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egy évvel korábbinál 3,0%-kal kevesebb, 26 ezer álláskeresőt tartottak nyilván 2023. március végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezzel tovább folytatódott a 2021 márciusa óta tartó csökkenő tendencia, a fogyás mértéke megegyezett az országos átlaggal. A pályakezdő álláskeresők (2244 fő) 20%-kal kevesebben lettek, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 8,6%-ot tett ki, ami az országban itt volt a legmagasabb. Ezer lakosra itt jutott az egyik legtöbb, 49 álláskereső, a vármegyén belül arányuk a Nyíregyházi járásban volt a legkedvezőbb (23), a Csengeri járásban pedig a legkedvezőtlenebb (89) - írja a lap. A teljes cikk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdasági helyzetéről, az itt zajló gigaberuházásokról és részletesebben az ipar, illetve a turizmus, ingatlan - és munkaerőpiac helyzetéről a HelloVidék oldalán olvasható. EZ IS ÉRDEKELHET Vészesen elöregednek ezek a magyar falvak: szabályosan menekülnek a fiatalok - itt a lista Mutatjuk, melyek Magyarország "legidősebb" települései, illetve hol történt a legnagyobb emelkedés az idősek arányában az utóbbi évtizedben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK