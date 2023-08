Meglepőt mondott a kamara elnöke: szükség van a recesszióra, ez az ára a nyugalomnak

Ára van annak, ha le akarjuk törni az inflációt, és a gazdaság recessziója éppen egy ilyen szakaszt jelent most - mondta Parragh László.

Természetes folyamat, hogy recesszióban van a magyar gazdaság - ezt mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Világgazdaságnak.

Parragh úgy fogalmazott: a legfontosabb gazdaságpolitikai cél most az infláció letörése, ennek viszont van bizonyos ára, és ezt is láthatjuk most a friss GDP-adatokban. Hozzátette azt is, hogy az agrárszektor teljesítménye a vártnál kevésbé húzta fel a teljes GDP-t, emellett a többi gazdasági terület pedig a korábban számolt értékeknél is rosszabbul teljesített.

A MKIK elnöke elmondta még, hogy a recesszió olyan szakaszt jelent egy gazdaságban, amely a túlfűtöttség miatt is bekövetkezhet, vagyis alkalmazkodási időszakban vagyunk. Szerinte ugyanakkor a kormányzati lépések átmeneti lassulást generálnak, ez azonban az infláció csökkentésében jól fog jönni.

borítókép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA