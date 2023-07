Itt a rendkívüli bejelentés a kormánytól: már novemberre teljesülhet Orbán Viktor nagy álma

Rendkívüli kormányinfón számolt be Gulyás Gergely a tegnapi kormányülés egyes részleteiről. A miniszter szerint a gazdasági növekedés gyorsuló pályára áll a második félévben, az egyszámjegű infláció pedig már októberre elérhető.

Rendkívüli kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön délben. Az esemémyen Gulyás Gergely elmondta, hogy a gazdasági növekedés a második fél évben gyorsulni fog.

A kormány szerint továbbra is elérhető a másfél, de legalább 1 százalékos gazdasági növekedés, míg a jövő évben pedig 4 százalékos növekedést prognosztizálnak. A miniszter elmondta, hogy gyors inflációcsökkenéssel számítanak, októberben már egyszámjegyű lehet a pénzromlás mértéke. Ez azt is jelenti, hogy mostantól minden hónapban 2-3-4 százalékos csökkenés várható. Hozzátette, a legfontosabb a magyar lakosság védelme, ezt szolgálja a kormány által bevezetett kötelező akciózás, illetve azt is, hogy mostantól hideg élelmiszert is lehet vásárolni SZÉP-kárytával.

Tegnap derültek ki a felsőoktatási felvételi ponthatárok, melynek eredményeit, több mint 126 ezer felvételiző várta. Közülük nagyjából 95 ezer nyert felvételt, vagyis a számokból egy pozitív jövőkép olvasható ki, mondta el Gulyás Gergely, majd hozzátette: 43 százalékkal nőtt a vidéki egyetemekre felvett hallgatók száma, 10 felvett jelentkezőből 8 állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait.

A miniszter szerint mindez a pedagógusképzést is kedvezően érinti. 10 ezer 514 jelentkezőt vettek fel pedagógusképzésre, ami az elmúlt hat év legmagabb száma. Mindez azt is jelenti, hogy 29 százalékos a tanárképzés esetében a növekedés, a pedagógus utánpótlás tehát megoldott - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Egy kérdésre válaszolva azt is hozzátette ők nem tudnak kiugró felmondási hullámról a pedagógusok körében, ők eddig 500 felmondásról tudnak, ezek közt azok az esetek is szerepelnek, ha valaki csupán intézményt vált.

Ma írtunk róla, hogy felülvizsgálhatják a zéró tolerancia elvét a közlekedésben. "Jogos, ha valaki felveti a kérdést, de én magam zérótolerancia párti vagyok, mert nem vagyok biztos abban, hogy a magyar ember meg tud állni fél pohár bornál" - mondta el ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely egy riporteri kérdésre válaszolva.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében augusztus 1-től tíz vasúti mellékvonalon további intézkedésig vonatpótló autóbuszokkal fogják biztosítani a forgalmat. Vitézí Dávid azóta több ízben is bírálta a döntést, szerinte a MÁV járműparkja az összeomlás szélén áll. A Telex kérdésére Gulyás elmondta, hogy nem ért egyet Vitézy Dávid kijelentésével, de tény, hogy vannak fennakadások és nehézségek.

„Az luxus, hogy a magyar állam úgy nyújtson szolgáltatást, hogy arra nincs igény” – fogalmazott Gulyás a bezárt vasútvonalakról. Szerinte meg kell vizsgálni, hogy a közszolgáltatás hasonló színvonalon folytatható-e, ha buszjáratokat indítanak. A szaktárca úgy látta, hogy a Volán el tudja látni a szolgáltatást, ahol 3-5-8 ember használ egy-egy járatot.

"A rossz kompetenciaeredmények hátterében integrációs problémák állhatnak" - válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy miért sikerültek olyan rosszul a 2022-es kompetencia teszt eredményei (ennek részleteiről itt lehet olvasni). Szerinte a tesztek módszertanát kéne megvizsgálni, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is integrációs nehézségek vannak "ott, ahol a cigány gyerekek száma magas, ott ezek a problémák magasabb számban jelentkeznek" – tette hozzá. „Ma egy gyerekre több tanár jut, mint korábban” – mondta arra a felvetésre, hogy összefüggésben állhat az eredmény az egyre növekvő tanárhiánnyal.