Kimondta Nagy Márton: az állam is elég jól járhat a SZÉP-kártyás bevásárlásokkal

A fogyasztás élénkülését várja a kormány a SZÉP-kártya könnyítéstől és a CSOK szigorításától - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Mint kifejtette, az üzletekben elköltött SZÉP-kártyás pénzek miatt az áfabevételek növekedése révén az államháztartás egyensúlya is javul. Az állampapírok kapcsán elmondta: a visszaváltási feltételeken nem szabad változtatni, mert az egy „fontos bizalmi kérdés", a lakosságnak kell a likviditási lehetőség.

Júniusban már 20 százalék alá mehet az infláció, és október-novemberre teljesülhet az idei cél, 10 százalék alá kerülhet a pénzromlás – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az InfoRádióban. A gazdaság mérőszámairól azt mondta, a növekedés idén lassul, másfél százalék lesz, de a fontos a szerkezete, a nettó export emelkedik, ez húzza a GDP-t, de a fogyasztás visszaesik az infláció miatt.

Ami meglepetés, hogy a fogyasztás jobban visszaesik, mint gondoltuk, két számjegyű már, ezért ez egy fogyasztási csapdát jelent a növekedés visszaesésében. A háztartások kevesebb élelmiszert vásárolnak, minőséget is lefelé váltanak, és ezek a tendenciák nem jók, ezért is reagált a kormány, és olyan eszközöket ad a háztartások kezébe, amely révén növekedhet a fogyasztás

– fogalmazott a gazdaságfejlesztési miniszter. Az egyik ilyen intézkedés a SZÉP-kártya adható keretének megemelése 200 ezer forinttal, illetve az, hogy augusztustól hideg élelmiszerre is fel lehet használni a teljes keretet. Ennek révén azt reméli a kormány, hogy a fogyasztás csökkenése lassul, „a fogyasztási sokk kisimul”,

ráadásul az áfabevételek növekedése révén az államháztartás egyensúlya is javul.

A másik fogyasztásnövelési eszköz a babaváró és a CSOK januári szigorítása, illetve részben megszüntetése, mert a remények szerint így sokan előre fogják hozni a felvételüket, és idén ez is „simítja a fogyasztást”, a hiteltermékek előrehozott fogyasztást fognak eredményezni.

Az infláció szépen csökken, így finomhangolásokat kell elvégezni a gazdaságpolitikában. Vissza kell terelni fogyasztást az egyensúlyhoz, és úgy csökkentsük az inflációt, hogy elkerüljük a recessziót. Nem növelni kell a fogyasztást, csökkenteni a sokkot

- mondta. Az élelmiszer-infláció szerinte sokkal alacsonyabb szintre csökkenhet, a termékek felének az ára most is csökken, a fele emelkedik, ezért gyorsan akár le is állhat az áremelkedés.

Az üzleti állampapír-intézkedésektől legalább 1800 milliárd forintnyi plusz keresletet remél, míg a lakosságinál azt, hogy a látra szóló betétek legalább 10 százaléka megmozdulna, mert ez 800 milliárd forintot jelentene. Hangsúlyozta: hiába változott sok szabály az állampapíroknál, a visszaváltási feltételeken nem szabad változtatni, mert az egy „fontos bizalmi kérdés, a lakosságnak kell a likviditási lehetőség, azért van sokféle állampapír, mert sokféle élethelyzet lehet”.

Megerősítette, hogy üzleti partnert keresnek a Budapest Airport megvásárlására, aki üzemeltetni is tudja a repteret. Vannak előrehaladott tárgyalások, az a cél, hogy 2023 végére nyélbe üssék az üzletet.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA