Idén már másodszor, most 8%-kal emeli a béreket a hazai drogéria

A magyarországi dm idén 30 éves, ennek apropójából pedig 8%-kal emeli a fizetéseket. A vállalat a gazdasági változásokra és az elért eredményekre reagálva az év eleji átlagosan 14%-os alapbéremelés után 2023. július 1-től újabb, minden munkavállalót egységesen érintő 8%-os évközi alapbéremelést jelentett be.

A kiskereskedelmi vállalat piacvezető pozícióját az elmúlt időszak gazdasági környezetében tovább tudta erősíteni, sőt, az előző évhez képest is jelentősen sikerült növelniük jelenlétüket a hazai piacon. A cégbeszámolók alapján a hazai drogériák közül a legtöbb ember 2022-ben a dm alkalmazásában állt: 3024 fő aktív munkavállaló.

A 8%-os évközi alapbéremelés a cafetériát, a műszakpótlékokat és a vasárnapi pótlékokat is érinti. A munkatársak ráadásul változatos cafetéria-elemek közül választhatnak:

· Széchenyi Pihenő Kártya,

· sportrendezvényre szóló belépőjegy,

· bérlet,

· kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy,

· könyvtári beiratkozási díj,

· bölcsődei és óvodai szolgáltatás térítés,

· vagy kérhető pénzösszegben is, bér jellegű juttatásként.

Nem egyedi a mostani évközi béremelés: tavaly is volt már hasonló intézkedés, illetve 2023. januárjában a drogériánál átlagosan 14%-kal nőttek az alapbérek.

Béreink minden egységünkben versenyképesnek számítanak, a piaci átlag felett vannak, de egyéb, nem anyagi jellegű juttatásokkal is igyekszünk honorálni a kollégák munkáját

– mondta el a Pénzcentrum-nak Csoknyainé Horváth Gertrud, ügyvezető.

Ezért népszerűek a béren kívüli juttatások

A dolgozói juttatásokat több pilléres rendszerben alakították ki, amely olyan egyéb, a munkatársak számára fontos szempontokat is figyelembe vesz, mint például a rugalmas munkaidő, a család-magánélet összeegyeztethetősége és a szakmai-személyes fejlődési lehetőségek. A vállalat képzési palettája rendkívül széleskörű: a munkatársak 21 belső képzés közül választhatnak, illetve személyes fejlődést támogató képzésekre is jelentkezhetnek. Az új pozíciók, amelyeknél általános elvárás a német nyelvtudás, automatikusan elérhetőek a közvetlen kollégák számára is.

A kiskereskedelmi láncnál a vállalati kultúra biztosítja a hosszútávú munkalehetőséget, hiszen a szervezeti kultúra egyik alapköve a fejlődés, a vezetők egyik alapfeladata a munkatársak fejlesztése. „Legyen az vertikális előrelépés vagy horizontális mozgás a szervezeti struktúrában, pl. belső tréneri vagy mentori szerep – ezek mind hozzájárulhatnak a fejlődéshez.

Mindig nagyra értékeljük, ha valakiben ott a fejlődési vágy és tesz is ezért, hiszen így a vállalaton belül egy már nálunk dolgozó kolléga kamatoztatja tovább a tudását – tette hozzá Csoknyainé Horváth Gertrud.

A jelenlegi nyitott pozíciók a vállalatnál:

· eladó-pénztáros (országszerte),

· Értékesítési Területi Vezető Hajdú-Bihar vármegyében,

· raktári komissiózó,

· online shop raktári munkatárs,

· recepciós (Központ),

· Készletgazdálkodási asszisztens (Központ),

· Expanziós menedzser.