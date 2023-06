Megszólalt Virág Barnabás: minden az infláció meredek esése felé mutat

Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal csökkentette a kamatfolyosó felső részét. Ehhez hasonló mértékben csökken az irányadó kamat is, ami 16 százalék lehet. Ennek a döntésnek a hátteréről és a kilátásokról beszélt Virág Barnabás az MNB alelnöke – számolt be a Portfolió.

A várakozásoknak megfelelően az MNB Monetáris Tanácsa 100 bázisponttal csökkentette a kamatfolyosó felső részét. Ennek kapcsán a jegybank alelnöke, Virág Barnabás ma háttérbeszélgetést tartott, ahol az alapkamat kapcsán kihangsúlyozta, hogy továbbra sincs semmilyen döntés az asztalon: az alapkamat 13 százalékos szintje megjelelő a fundamentális inflációs kockázatok kezelésére. A kockázati környezet pedig lehetővé teszi, hogy a jegybank folytassa a kamatok normalizációját.

Az alelnök emellett arra is kitért, hogy továbbra is a fokozatos és az óvatos megközelítést fogja alkalmazni a Monetáris Tanács és csak a kockázati megítélés tartós javulása esetén fogják folytatni az irányadó kamat közelítését az alapkamathoz.

Tovább eshet az infláció

Virág Barnabás szerint egyértelmű fordulat állt be a hazai inflációban, ráadásul a külső és belső tényezők is afelé mutatva, hogy az infláció gyorsan fog csökkenni a továbbiakban. Az alelnök szerint 2023 végére jó esélyünk van arra, hogy az infláció érezhetően 10% alá süllyed, de a jövő év eleji adóváltozások miatta 2024-es pálya feljebb tolódhat.

Az infláció jelentős csökkenése fontos feltétele a gazdasági növekedés újbóli megindulásának, ez pedig az év második felében következhet be

– tette hozzá Virág Barnabás.

Tovább javulhat a külső egyenleg

Az alelnök elmondása szerint a fentieken túl tovább javult a külső pozíciónk is: a legfrissebb előrejelzés szerint a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 2-3 százaléka körül alakulhat idén. A pénzpiaci folyamatok is kedvezően változtak, de a háború miatt továbbra is indokolt az óvatos megközelítés.

Szeptemberre lehet reális az összeolvadás

Reális értékelés, hogy szeptemberben érhet össze az irányadó kamat és az alapkamat, a következő hónapokban is folyamatosan értékeljük a beérkező adatokat

– mondta Virág Barnabás, hozzátéve, hogy a fenti forgatókönyv azt jelentené, hogy a következő három havi ülésen újfent 100-100 bázispontos kamatvágás lehet.