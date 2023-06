Sosem jön már EU-s pénz? Újabb kormányintézkedés tehet keresztbe a magyar támogatásoknak

Nem vezetik ki a különadókat a jövő évi költségvetés tervezete szerint, ez pedig várhatóan nem fog tetszeni a Bizottságnak.

Két hete nyújtotta be a kormány a Költségvetési Tanácsnak és az Országgyűlésnek a 2024-es költségvetésről szóló törvényjabaslatot, amelynek már meg is kezdődött az általános vitája. Van benne azonban valami, ami az EU-s pénzek további késlekedését eredményezheti: az, hogy nem szerepel benne a különadók kivezetése annak ellenére, hogy a kormány ígérete szerint 2024-ben már nem számolnak vele - írja a 24.hu.

Varga Mihály pénzügyminiszter még a múlt hónapban is megismételte, hogy a következő évben nem számolnak a különadókkal, az egy átmeneti időszak intézkedése volt. Most azonban úgy tűnik, annyira kicsi a büdzsé mozgástere, hogy nem mondhat le az állam ezekről a bevételekről - több száz milliárd forintról van szó ugyanis. Ez azonban feldühítheti az Európai Bizottságot, amely már a különadók bevezetésekor figyelmeztette a magyar kormányt, hogy rossz úton jár. Emiatt pedig számítani lehet arra is, hogy az EU-s források továbbra sem érkeznek meg.