Ma érdemes lesz a magyar parlamentre figyelni: irtó fontos dolgokról döntenek, mindenkit érint

Háromnapos ülést jelentett be az Országgyűlés, aminek keretei között 13 törvényjavaslat bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat is meg fogják vitatni a képviselők. Ezen felül pedig most fognak dönteni a vészhelyzet meghosszabbításáról is.

Háromnapos ülést jelentett be az Országgyűlés, ami alatt a parlament várhatóan megvitatja az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya több módosítását kihirdető törvényt, illetve vita várható majd az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezen kívül az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, illetve a humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvényt is szemügyre fogják venni, aminek módosításával lehetővé válik, hogy a kormány újabb 180 nappal meghosszabbítsa a veszélyhelyzetet .

