Erre költenék az uniós pénzt a magyarok: sokan hallottak róla, elképzelés is bőven van

Határozott elképzelésük van a magyaroknak az uniós helyreállítási alap elköltésének módjáról.

Az uniós átlagot meghaladó mértékben, mintegy 54%-a a megkérdezetteknek hallott már az uniós helyreállítási alapról - ez derült ki egy Eurobarométer-felmérésből, melyet az Infostart szemlézett. Ám nem csak hogy hallottak is róla a magyarok, de a megkérdezettek több mint ötöde azt is pontosan tudja, hogy szerinte mire kellene elkölteni ezt a pénzt.

A válaszadók 67 százaléka véli úgy, hogy a helyreállítási alap jó hatással lesz a következő generációk számára. A magyar megkérdezettek 63 százaléka szerint a forrásfelhasználás azért is jó lesz, mert élénkíti a gazdaságot, és munkahelyeket is létre lehet belőle hozni: a hazai válaszadók 69 százaléka fordítaná a helyreállítási forrásokat az egészségügy helyzetének javítására, csaknek felük (40 százalék) támogatná az energiaellátás, a környezetvédelem és éghajlatváltozás okozta problémák kezelését. De a magyarok az oktatásra is adnának: a válaszadók 32 százaléka szerint erre (is) kellene fordítani a helyreállítási alap forrásaiból.