Fény derült a válság egyik legégetőbb kérdésére: ez állhat valójában a horrorinfláció mögött

Amíg pár hónappal vagy héttel ezelőtt még folyamatosan arról lehetett hallani, hogy olyan külső tényezők okozzák az kiugróan magas magyarországi inflációt, mint a háború és a brüsszeli szankciók hatása, ma már a kormány és a jegybank is arról beszél, hogy hazai intézkedések is okozzák a drasztikus drágulást. Csak abban nincs konszenzus, hogy mely intézkedésk okozzák az extrém inflációt - állapítja meg a Portfolio.

Matolcsy György MNB-elnök kavarta fel az állóvizet azzal, hogy arról beszélt a Parlamentben, az árstopok összességében nem csökkentik, hanem emelik az inflációt. Ezzel szembement a kormány kommunikációjával, amely szerint az árstopok csökkentik az inflációt. Matolcsy azt mondta, hogy nem kellene visszatérni a szocializmusba az árstopokkal.

Ezt követően Balatoni András, az MNB igazgatója írt arról, hogy az árbefagyasztások közvetlen inflációt csökkentő hatása rövid távon volt domináns, tartós fennmaradásukkal az inflációt növelő alkalmazkodási hatások egyre erősebbé váltak. Szerinte kedvező fejlemény, hogy a benzinár-sapka kivezetésével a piaci verseny ismét erősödhet.

A jegybanki megállapításokra a kormányzat reagált. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárai szerint a sok évtizedes csúcsot jelentő áremelkedés okainak vizsgálata azt mutatja, hogy az élelmiszerek árának emelkedését felerészben külső tényezők (energia- és alapanyagárak emelkedése, ellátási láncok zavarai, időjárási tényezők) okozzák, melyek különösen erősek voltak az ukrán-orosz konfliktushoz közeli országokban.

