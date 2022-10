Egyre több önkormányzat nem bírja a számlákat: súlyos döntések születtek

Egyre több városban döntenek az intézmények átmeneti bezárása mellett a megugrott energiaárak miatt. Hajdúszoboszlón nem nyitnak ki a kulturális központok, de bezárják a Miskolci Nemzeti Színházat is, ha nem sikerül elég pénzt összegyűjteni.Tatabányán 4 napos munkahetet vezetnek be, hogy spóroljanak, Újpesten pedig az önkormányzat úgy döntött, az év végéig átvállalja a háziorvosi rendelők fűtési költségét.

A növekvő rezsiárak miatt több kultúrális központ is bezárásra kényszerül. Hajdúszoboszló művelődési központja január elsejétől márciusig zárva lesz, ezt a döntést csütörtökön hozták meg, de emellett más, költségcsökkentő intézkedéseket is hoztak, bezár a városi sportház és a rendezvényközpont is több hónapra.

Tatabányán is hasonló döntések születtek, itt a költségek csökkentése érdekében bevezetik a 4 napos munkahetet, minden második izzót kicsavarnak a városházán, emellett a város élményfürdője korlátozottan lesz nyitva. Jelentősen nőnek az önkormányzati intézmények költségei, sokaknak spórolnia kell.

Úgy gondoljuk, hogy ebben az évben még kigazdálkodjuk ezt az intézményi rendszerben 370 milliós többletköltségvetési igényt

- mondta az RTL Híradónak Szűcsné Posztovics Ilona, polgármesterasszony. Miskolcon, a Nemzeti Színház költségei akkorára nőttek, hogy félő, januártól be kell zárniuk. Idén októberben ugyanis annyit fizettek a fűtésért, mint tavaly egész évben összesen, emiatt most nem fűtenek, két játszóhelyet használnak és 5 előadást kénytelenek voltak törölni.Több tízmillió forintra lenne szükség a további működéshez, ezért most gyűjtést szerveznek a színház megmentésére.

A rezsiválság a háziorvoskat is elérte. A magyarországi praxisok felében nem tudják, hogyan fizessék ki a megnövekedett költségeket. Újpesten is hasonló a helyzet, a városban csütörtökön tartottak egyeztetést a háziorvosokkal, akik elmondták, hogy az eddigi átlagosan havi 16 000 forintos fűtési költségük akár 282 000 forintosra is nőhet. Az önkormányzat segítséget ajánlott, minden újpesti háziorvosi, és házi gyermekorvosi praxis megemelkedett fűtési költség számláját november-december hónapra kifizetik. Ez összesen 36 millió forintot jelent 66 praxisban, emellett a kormánynak is jelezni fogják, hogy emeljenek a háziorvosok támogatásán.