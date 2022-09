Itt a kormány rendkívüli bejelentése: fontos változás jön a rezsiválság miatt az iskolákban ×

A mai Kormányinfó keretében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kormány döntéseit. Közölte, hogy a kormány döntött a nemzeti konzultáció elindításáról. Azt is elmondta, hogy átlagosan 181 ezer forinttal támogatják a lakossági fogyasztókat. Arról is beszámolt: a téli szünet hosszabb lesz, december 22-től január 8-ig fog tartani. Ugyanakkor kormányzati igazgatási szünetet rendelnek el erre az időszakra, szintén a spórolás jegyében.

Tegnap Orbán Viktor jelentette be, hogy döntött a kormány a nemzeti konzultáció indításáról a kormány, azonban más döntésekről nem számolt be. Most Gulyás Gergely is ismertette, miért van szükség nemzeti konzultációra.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy hosszabb lesz a téli szünet. Ez december 22-től január 8-ig fog tartani, vagyis december 21-e szerda lesz az utolsó tanítási nap 2022-ben, és az újévben január 9-én mennek először iskolába a gyerekek. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a téli szünet hosszabbítása az őszi szünet rovására történik. Később a miniszter is pontosított:

valójában az eleve három napos - hosszúhétvégével kiegészített - őszi szünet elmarad.



Az október 31-i munkaszüneti és november 1-i ünnepnapot természetesen az iskolák saját hatáskörben kiegészíthetik igazgatói szünettel, viszont központi előirányzat erre vonatkozóan nincs. Őszi szünet így nem lesz, a téli szünet ezáltal meghosszabbodik.

Az önkormányzatok megsegítéséről is döntött tegnap a kormány a miniszter istertetője szerint. Mivel az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek az energiaárak növekedése miatt, a kormány egyeztetni fog minden hivatallal, milyen spórolási lehetőségeik vannak. Megadják a segítséget hogy átvészeljék az idei évet, illetve a következő "nagyon nehéz" évet - fogalmazott.

A sajtó kérdésére Gulyás Gergely mindenkit megnyugtatott, hogy hiába hozta előre az MVM a számlabefizetési határidőt, mindenki késedelmi kamat nélkül befizetheti majd a hónap 15-ig a számláit.

