Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: élesítik a szankciós csodafegyvert

Elindul a Nemzeti Konzultáció, a miniszterelnök azt kéri, aki csak teheti, töltse majd ki.

Jó sok várakozás utn, délután négy körül megtette rendkívüli bejelentését Orbán Viktor. Azzal kezdte, hogy a kormány már kora reggel óta dolgozik, de csak utána jelentette be, hogy min. Mint fogalmazott: a kormány elfogadta a Fidesz-frakció javaslatát arról, hogy Nemzeti Konzultációt indítson, és ezt meg is fogja tenni. Tehát hamarosan újra számíthatunk ezekre a küldeményekre, de várhatóan online is ki lehet majd tölteni.

Az már korábban kiderült, hogy a konzultáció kérdései az Oroszország elleni gazdasági szankciókról kérdezi meg a magyarok véelméynét. A miniszterelnök úgy fogalmazott: "mindenkit kérek, hogy mondja el a véleményét, mert csak közös fellépéssel tudunk véget vetni az energiaárak emelkedésének".