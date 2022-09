Itt a bejelentés: ezek a bankjegyek továbbra is forgalomban maradnak

Tegnap hunyt el 96 éves korában II. Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság uralkodója. II. Erzsébet halála óriási változást jelent a britek mindennapi életében, azonban fontos köennyebítést jelentett be a Bank of England ezzel kapcsolatban: forgalomban maradhatnak a II. Erzsébet arcképével díszített bankjegyek – írja a HVG.

Nem változik egyáltalán azoknak a bankjegyeknek a használata, melyeken a tegnap elhunyt II. Erzsébet királynő arcképe látható, tette közzé a Bank of England. Ezek a pénzek a továbbiakban is legális fizetőeszközök maradnak. A pénzintézet szerint a meglévő bankjegyekkel kapcsolatban a gyászidőszak vége után várható bejelentés. II. Erzsébet volt az első királynő, akinek az arca rákerült a Bank of England bankjegyeire.