Zsiday Viktor: a tél lesz a legkritikusabb időszak, nagyon mély recesszió következhet

Zsiday Viktor tőzsdeblogger, befektetési tanácsadó augusztusban megjelent posztjában azt írta, ha a jelenlegi energiaárak tartósan fennmaradnak, akkor mind az európai, mind a magyar gazdaság össze fog omlani. A Partizán legújabb adásában bővebben is kifejtette, mennyire függ a gazdasági helyzet az energiaáraktól. „Nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarországon ne legyen nagyon komoly lassulás. Lehet, hogy már most elkezdődött a recesszió” – mondta el a műsorban, annak kapcsán, hogy hazánk jóval kitettebb a gázárak alakulásának, így Európával szemben kevesebb az esély, hogy megússzuk a válságot.

„Teljesen egyértelmű szerintem, hogy a nyugat (…) gazdasági háborút vív kelet, Oroszország ellen ellen” - mondta el Zsiday Viktor. A gázárak emelését a szakértő nagyon hatásos fegyvernek nevezte, hiszen ha sokáig fenntartják a magas árakat, akkor ebbe bele tudnak bukni európai politikusok, akiknek a helyére majd olyanok kerülhetnek hatalomra, akik inkább a kiegyezést választják Oroszországgal. Ez a folyamat – a gázárak emelése – már szándékosan, tudatosan elkezdődött 2021 nyarán, őszén. Ez a helyzet nagyon hasonlít azokra a proxyháborúkra, amelyet a hidegháború idején az egyesült Államok és Oroszország vívott egymással – véli a szakértő.

Hogyan kell elképzelni az európai és a magyar gazdaság összeomlását?

A nagyszüleink, dédszüleink nagyon örültek volna, hogyha a háború annyiról szólt volna, hogy télen 17 fok van a konyhában – mondta Zsiday Viktor annak kapcsán, hogy be kell látni, hogy nem csak Ukrajna, egész Európa háborúban áll Oroszországban, gazdasági háborúban. A gazdasági összeomlás – melyet erős kifejezésnek nevezett a szakértő – arról szól, hogy bizonyos iparágakat le kell állítani, vagy maguktól leállnak. Vissza kell fognunk valamilyen módon a gáz fogyasztását, mert fizikailag nincs elég gáz Európában. Nemcsak az ipari leállás okoz majd visszaesést, hanem az is, hogy a magas energiaárak hatására a lakossági fogyasztás is csökkenni fog, hiszen az emberek pénztárcájában kevesebb pénz marad. A lakossági fogyasztás pedig jelentős szelet az országok GDP-jében. „A gazdaság a zsugorodás útjára lép” – mondta a szakértő.

A legkritikusabb időszak Zsiday Viktor szerint az idei tél lesz, utána fokozatosan javulni fog a helyzet. A gázárak függvényében viszont a magyar gazdaságban recesszió várható, nagyon magas gázárak esetén nagyon mély recesszió. A lakosság számára ez egy rendkívüli jelentős jóléti csökkenést eredményezhet a következő időszakban.

A teljes adás itt hallgatható meg.