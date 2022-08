Drasztikus változások jönnek: hamarosan újabb csúcsra ugorhat az infláció

A statisztikai hivatal súlyozottan bele fogja számolni az inflációba, hogy a cégautóként használt járműveket már csak piaci áron lehet tankolni. A magasabb rezsidíjak is bekerülnek a statisztikába, nálunk először a szeptemberi adatban fognak megjelenni, az uniós statisztikában viszont már az augusztusiban is, írja a HVG.

Ugyan május vége óta a külföldi személygépjárművek csak piaci áron tankolhatnak, ez nem jelent meg a KSH fogyasztóiár-statisztikáiban, illetve az inflációt mérő fogyasztóiár-indexben, mert az a lakosság által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások árváltozását méri – válaszolta a KSH a lapnak.

Július 30-tól viszont már a nem magánszemély által üzemeltetett cégautókat is kizárták az árstopból,

ezt a módosítást a KSH már figyelembe fogja venni, mivel a háztartásokat is érinti. Ha a munkavállalót foglalkoztató cég magánhasználatra is felhasználható gépjárművet és üzemanyagvásárlási lehetőséget biztosít, az béren kívüli juttatásnak, illetve lakossági fogyasztásnak minősül, írta a KSH.

Mivel négy eltérő áron forgalmazzák a figyelembe vett üzemanyagokat (ársapkás benzin, piaci áras benzin, ársapkás gázolaj, piaci árú gázolaj) a statisztikai hivatalban megnézik, mennyi az üzemanyagok átlagos piaci ára, és ezt a cégautók autóállományban elfoglalt részesedése arányában súlyozottan veszik figyelembe..

A KSH figyelembe fogja venni az új, augusztus eleje óta érvényben lévő új rezsidíjrendszert is, vagyis azt, hogy az átlagos villany- és gázfogyasztás mértékéig rezsicsökkentett árat, fölötte viszont már az áram esetében kétszeres, a gáz esetében hétszeres díjat kell fizetni.

Ezzel kapcsolatban a KSH augusztus 8-i tájékoztatásában azt közölte, hogy az árváltozást itt is a háztartások érintettségének arányában veszik figyelembe. A KSH készít egy becslést, hogy a lakosság által elfogyasztott áramért és gázért mekkora összeget fizetnek a régi és az új árakon, ezek hányadosa adja majd a gázra, illetve az áramra vonatkozó árindexet.

Az új adat először a szeptemberi inflációs számokban fog meglátszani, mivel szeptemberben érkeznek majd az új díjszabás alapján kiállított rezsiszámlák. Hogy ez pontosan mit jelent, azt október 11-én fogjuk megtudni. Az Eurostat azonban a szolgáltatás igénybevételének időpontját veszi figyelembe, így náluk már az augusztusi adatban benne lesz a rezsidíj-emelés. A jegybank becslése szerint a rezsidíjak emelése 3 százalékponttal fogja megdobni az inflációt.