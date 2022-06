Sötétség borulhat a magyar településekre: spórolásra kényszerülhetnek az önkormányzatok

Elképzelhető, hogy éjfél és hajnali négy között nem lesz közvilágítás egyes kistelepüléseken, ha az érintett önkormányzatok nem kapnak valamilyen kompenzációt a rezsicsökkentés utáni időszakban – mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

A kormány által szombaton bejelentett intézkedéscsomag részeként a településeknek is piaci áron kell majd beszerezniük a villamos áramot, a kedvezményes, rezsicsökkentett ár csak a lakosságnak jár majd. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint ez 2-2,5-szeres áramár-emelkedést jelent, az eddigi kilowattonkénti 38 forintos ár 70 forint felett lesz, emelte ki az InfoRádióban a polgármester.

Mint Tab polgármestere fogalmazott, ez minden önkormányzatot érint, ebből 300 település nagyon nagy fogyasztó, de ott van a legtöbb adóbevétel is, és ki tudják fizetni, ám nagy érvágás lesz a költségvetésüknek, az összes többi önkormányzatnak pedig pótlólagos támogatásra lesz szüksége.

Esetleg másban kell gondolkodnunk, például fel kell okosítanunk a közvilágítást, és 11 órától minden második lámpa fog égni, vagy éjjel egytől le kell kapcsolni az egészet hajnal négyig

– vetítette előre az egyik forgatókönyvet az elnök, és jelezte, kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nem könnyű a villanyszámlán spórolni, mert olyan, egész nap a lakosságot szolgáló intézményeket működtetnek, mint a bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális ellátók.

Három hónap múlva már égni fog a talaj mindenki alatt

– tette hozzá. Schmidt Jenő akár a közvilágítást lekapcsolásánál is súlyosabb lépéseket is el tud képzelni, mert "amikor az embernek szorít a bukszája, akkor minden megfogott forint az forint". A földgáznál már eddig is a jelentősen megemelkedett piaci árat fizették az önkormányzatok, most a villamos energia következik, és szerinte ezt a költségnövekményt ott nem tudják kigazdálkodni, ahol nincs saját bevétel, márpedig a kétharmadunknál nincs.