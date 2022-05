Így zúzza szét a gigainflációt a világ egyik leggazdagabb embere: Warren Buffet trükkje bárkinek bejöhet

A jelenlegi helyzetben rengeteg magyarnak okoz fejtörést, hogyan óvják meg megtakarított pénzük értékét a rekordmagagas infláció mellett. Warren Buffett legendás befektetőnek több tippje is van azzal kapcsolatban, hogyan lehetünk nyereségesek akkor is, mikor az árak folyamatosan emelkednek. Buffett nemrég arról beszélt, milyen típusú az a vagyon, amit sosem veszíthetünk el, legyen bármekkora is az pénzromlás mértéke.

Mostanában a gazdasági hírek egyik központi témája az infláció, hiszen 15 éve nem láttunk ekkora drágulást, ráadásul nem is látni egyelőre, mikor lassulhat az árak emelkedésének üteme. Az ilyen mértékű pénzromlást mindenki a saját bőrén érezheti, akinek pedig van megtakarításai, most joggal aggódik azon, hogyan őrizheti meg a legjobban pénze értékét. Arról már a Pénzcentrum is többször írt korábban, hogy mibe érdemes ilyen helyzetben tenni a pénzünket, most viszont a világ egyik legismertebb befektetője, Warren Buffet is megszólalt azzal kapcsolatban, hogyan játszhatjuk a pénzromlást.

Buffett az első részvényét 11 évesen vásárolta meg, ezután pedig évtizedeken át építette a Berkshire Hathaway-t, egy széles konglomerátumot, melynek olyan cégekben van részesedése, mint az Apple, a Coca-Cola, a Dairy Queen és a HP. A Berkshire Hathaway elnökét és ügyvezetőjét arról kérdezte egyik részvényese, mibe érdemes befektetni, mikor általános növekedést lehet tapasztalni a termékek és szolgáltatások árában. Buffet válasza erre a következő volt: "a legokosabb magunkba fektetni a pénzünket, így tudunk profitálni akkor is, mikor beüt az infláció".

„A legjobb, amit tehet az ember, hogy kivételesen jó valamiben”

– ezt szintén Buffett nyilatkozta, a Berkshire Hathaway most áprilisban tartott részvénytulajdonosi megbeszélésén. „Legyen akár a legjobb doktor a városban, vagy a legprofibb ügyvéd, ha az ember igazán jól csinál valamit, akkor mások is hajlandóak lesznek adni neki a szolgáltatásaiért abból, amit ők termelnek.” Később ehhez az pénzügyi mogul azt is hozzátette: „Bármilyen képességekkel is rendelkezik az ember, azt nem vehetik el tőle, az nem inflálódik el. Úgyhogy a legjobb befektetés messze az, ha magunkat fejlesztjük, az után még adózni sem kell.” Buffett tanácsa szerint tehát akkor tesszük a legjobbat a pénzünkkel, ha azt magunkra költjük, és a tudásunkat fejlesztjük belőle.

A legendás befektető kiemelte annak a fontosságát is, hogy időt szánjunk arra, hogy felismerjük, miben vagyunk jók, ne pedig egy vaktában meghatározott cél után menjünk szakadatlanul. „Ki kell találni, mi tesz minket jóvá, és mi az, amivel mi is hozzá tudunk járulni az egészhez” – mondta Buffett, Malcolm Gladwell 10 ezer órás szabályát idézve: „Eltölthettem volna 10 ezer órát azzal, hogy nehéz súlyú bokszolóvá váljak. Nem hiszem, hogy különösebben jó lettem volna a 10 ezer óra végére. Az ember belebotlik abba, amit igazán szeret csinálni, amiben tényleg jó, és ami a társadalomnak is hasznos.”

A tulajdonos mellett az eseményen a Berkhsire Hathaway ügyvezető helyettese is adott egy hasznos tippet, azzal kapcsolatban, hogy mit nem érdemes most csinálni. Charlie Munger tanácsa az alábbi:

„Nekem is van egy tanácsom. Ha már összespóroltuk a pénzt a nyugdíjas évekre, amire a befektetési tanácsadónk azt mondja, fektessük az egészet bitcoinba – na ezt ne csináljuk.”

Milyen konkrét befektetési lehetőségeken érdemes elgondolkodni?

Aki szeretné valóban megóvni a megtakarításainak az értékét, annak azért Warren Buffett tanácsai mellett érdemes elgondolkodni a hagyományosabb lehetőségeken is. A Pénzcentrum pénzügyi videósorozatának, a CashTagnek a legújabb részében ilyen befektetési alternatívákat mutattunk be.

A videóból megtudhatjuk, hogy milyen portfoliók közül választhatunk, illetve ezeknek mekkora a hozama és a kockázata. Ezeknek a csomagoknak az az előnye, hogy bármilyen gazdasági körülményekhez képesek alkalmazkodni, emellett pedig nyereségesek is. Lehet, hogy a saját magunkba fektetett pénzt nem tudja elvenni az infláció, de ettől még ne hagyjuk, hogy a megtakarításaink értékét elvigye a pénzromlás. Ha kíváncsi vagy a részletekre, mindent megtudhatsz a CashTag vonatkozó részébő.