Megszólaltak az elemzők: jöhet a tartósan 390 forint feleti euró

A stagfláció réme mára a nyugati világ nagy részén, így hazánkban felütötte a fejét, de még kérdés, hogy ez recesszióba csap-e majd át. Rengeteg ugyanis a globális és lokális kockázat, de vannak bíztató jelek, hogy a jegybankok kezükben tarthatják az elszálló árakat - Bakos Ádám, az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető kötvény vagyonkezelője erről és a romló inflációs kilátásokat övező egyéb kérdésekről is beszélt az Alapkezelő csütörtöki tematikus rendezvényén.

A mostani számok nagyon magasak, látjuk, hogy ez még nagyon aktuális, de kérdés meddig húzódhat még az infláció. Első körben makro szinten kell vizsgálni a kérdést, ha át akarjuk látni a helyzetet - ismertette Bakos Ádám, az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető kötvény vagyonkezelője.

Jelenleg a világ legtöbb államában itt stagfláció, ez olyan magas infláció (áremelkedési ütem), amely lassú gazdasági növekedéssel vagy akár recesszióval. Ez utóbbinál még nem tartunk, de sajnos vannak jelek, amelyek azt mutatják, hogy efelé tartunk. Ilyenek a szigorodó pénzügyi kondíciók, a magasabb energiaárak, a geopolitikai kockázatok és a covid utóhatása is, ami ráadásul Kínában újra berobbanni látszik. Szerintem azért még nem tartunk ott, hogy recessziótól kelljen tartani, legalábbis a nagyobb és jóléti államokban - ismerteti a szakértő.

Reménykeltő a covid utáni nyitás hatása. Borzasztó feszített, erős a munkaerőpiac is jelenleg, Európában is visszatér szépen lassan a munkaerőpiac a korábbi szintre és a megtakarítások is maradtak. Védelmi kiadásokban és a fogyasztók, a magasabb áraktól való megvédésére is van még szándék és eszköz is, amik remélhetőleg megakadályozhatják az infláció továbbgyűrűzését - véli Bakos Ádám.

Pánikban a jegybankok

Sokáig az volt a narratíva, hogy csak átmeneti az infláció, ez az elmélet viszont mostanra teljesen megdőlt. Már épp kezdtek javulni az ellátási láncok problémái, mikor beütött az orosz-ukrán háború.

Ennek hatására Európa szerte is brutális gyorsasággal emelkedtek meg az inflációs várakozások, EU-s szinten ez 3-ról 6 százalékra való emelkedést jelent. Ezért a kamatemelések terén is ritmusváltás történt.

Amerikában hasonló a helyzet, ennek eredményeképp a kötvénypiac a 3 évtizede leggyorsabb kamatemelési ciklust várja az amerikai jegybanktól.

A részvénypiacon is indokolt emiatt az óvatosság a részvényallokációt tekintve. Eddig azért javasoltuk mindig a részvényeket, mert a kötvények nagyon alacsony hozamokat hoztak, mára azonban a részvényidexek terén felgyorsultak a ciklusok. 2020 óta végigmentünk a recesszión, a túlfűtődésen és már a stagflációnál tartunk - árulta el a növekvő kockázatokról a befektetési szakértő, aki szerint azzal kapcsolatban, hogy mibe érdemes most fektetni az előző hónapokhoz képest nincs új a nap alatt.

Az energiaszektor, az olajszektor még mindig nagyon kedvező területnek tűnik, az eredményvárakozások és az értékeltség is itt emelkedett a legjobban most

-ismertette Bakos Ádám, aki ezután az elhúzódó geopolitikai kockázatok kérdéskörét ismertette. A szakértő hangsúlyozta milyen újabb kínálati fennakadásokat hozott az orosz-ukrán háború. A félvezető gyártás további fennakadásai például komoly problémákat okozhat még a szektorban, véli.

Fontos kérdés, hogy el tudják-e hitetni a jegybankok a befektetőkkel ebben a geopolitikai helyzetben, nem jó befektetés az árupiac. Ez ugyanis segíthet elkerülni a recessziót. Az átalakuló világrendben viszont felértékelődhetnek a nyersanyagtartalékok - árulta el Bakos Ádám,

Magyar szempontból a szakértő szerint igen fontos, hogy feljebb csúszik a forintsáv. A romló fizetési mérleg mellett az elhúzódó EU-s vita és a gyengülő exportkilátások is aggasztóak lehetnek a befektetőknek. Az új forintsáv az euró árát nézve 370-390 forint között lehet majd az Aegon elemzői szerint.