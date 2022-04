Friss infók az állami napelemtámogatásról: ennyien már biztos kapnak ingyenpénzt

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium március 4-én megváltoztatta a lakossági EU-s napelem-támogatási pályázat feltételrendszerét, így lényegesen többen jogosultak a támogatásra. Az ITM szerint már több mint 40 ezer kérelem érkezett be, melyeknek feldolgozása most zajlik – írja a Portfolio.

Március 4-én nagyban változott a napelemes támogatási pályázatok feltételrendszere, amivel az új előírásoknak megfelelő összes pályázó megkaphatja a támogatást – tehát a korábbinál egy sokkal nagyobb csoport.Arról azonban eddig még nem érkezett hivatalos információ, országosan hányan nyertek támogatást.

Az ITM a lap kérdésére azt válaszolta, hogy óriási érdeklődés volt a pályázatra: több mint 40 ezer kérelem érkezett be, melyeknek a kiértékelése és a hiánypótlása most zajlik. Eddig 21 ezren kapták már meg a jogosultsági feltételek teljesítéséről szóló értesítést, ezek kiküldése folyamatos. Részletes tájékoztatást a támogatott kérelmek megoszlásáról pesdig akkor tudnak adni, ha lezárult a kiértékelési folyamat. Ősszel lesz egy második támogatási forduló is, amikor a 201 milliárd forintos keretből fennmaradó összegre lehet pályázni.