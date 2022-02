Mi lesz a magyar államadóssággal? Ezt teheti a hiánnyal a háború, az infláció

Az idén akár négy százalékot is lefaraghat Magyarország az államadósságból, amely 2025-re ismét hetven százalék alá süllyedhet.

Minden esély megvan arra, hogy az idén a vártnál nagyobb mértékben csökkenjen a GDP-arányos államadósság, az 5 százalék fölötti növekedés és a 7-8 százalékos infláció hatására akár a bruttó hazai termék 74 százaléka alá is benézhet a hazai adósságszint – mondta a Világgazdaságnak Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Emlékeztetett, már tavaly is a várakozásoknál jobban mérséklődött az államadósság, a költségvetési törvény eredetileg 79,9 százalékkal számolt, s december végén 78,2 százalékon állt mutató. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a fiskális konszolidáció még el sem kezdődött, a 2020-as 8 százalék után tavaly alig mérséklődött a büdzsé hiánya. Azóta viszont megtörtént a fordulat, miután Varga Mihály bejelentette, hogy Pénzügyminisztérium az idei költségvetésben 755 milliárd forint zárolást rendelt el, és a tervezett 5,9 százalékról 4,9 százalékos deficitre módosította a hiánycélt.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője a költségvetést érintő kockázatok közé sorolta, hogy a háborús helyzet eszkalálódása esetén akár 500 milliárdot, a GDP 1 százalékát is kiteheti a büdzsében a rezsicsökkentés fenntartása, mivel a lakosságnak ugyan nem jelentenek pluszterhet a növekvő energiaárak, az állami érdekeltségű energiaszolgáltatók azonban továbbra is piaci áron szerzik be, az ő veszteségeiket pedig a költségvetésből kell fedezni. Ennek ellenére az elemző úgy látja, hogy tartható az idei hiánycél.