Menekülnek a befektetők a magyar tőzsdéről: halálugrást mutattak be ma az OTP részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4659,80 pontos, 9,76 százalékos csökkenéssel, 43 102,34 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 59,1 milliárd forint volt, a vezető részvények jelentősen veszítettek értékükből az előző napi záráshoz képest.

A ma hajnalban kirobbant orosz-ukrán háború hírére hevesen reagáltak a tőkepiacok: az ázsiai részvénypiacok estek, az európai tőzsdéken is kiadós esést láthatunk, két számjegyű mínuszban van a magyar tőzsde, szektorszinten elsősorban a nagybankokat és a légitársaságokat adják a befektetők - írja a Portfolio. A határidős indexek állása alapján a tengerentúlon is eséssel indult a nap, emellett a kriptoeszközöket is megütötték, közben meredeken emelkedik az olaj ára, a befektetők pedig veszik az aranyat.

Egészen elképesztő eséssel indult ma a nap a magyar tőzsdén, a messze a legfontosabb magyar részvény, az OTP zuhanórepüléssel indított, és a 15 százalék körüli nyitás után gyorsan közel 21 százalék mínuszba ugrott az árfolyam, 2020 decemberi szintre esve - írta a Portfolio. A ma reggeli 20,7 százaléknál az OTP történetében csak 3 nagyobb zuhanást láthattunk, 1997-ben és 1998-ban.

Varga Zoltán az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője elmondta, az orosz-ukrán fegyveres konfliktus árnyékolta be a kereskedést a magyar és a nemzetközi piacokon egyaránt. A BÉT-en elért "rettenetesen" magas, több mint 59 milliárd forintos forgalom jelzi, hogy eladói nyomás alatt volt a budapesti tőzsde. A befektetők lényegében menekülnek a részvénypiacokról és inkább olyan eszközök felé fordulnak, mint például a dollár, a svájci frank, illetve a japán jen - tette hozzá az elemző.

Kiemelte: a BÉT-en a vezető részvények közül a legnagyobb, 14,69 százalékos esést az OTP szenvedte el. Részben, mert a bankpapír árfolyama reagál a legérzékenyebben a globális feszültségekre, részben pedig, mert van orosz és ukrán kitettsége az OTP-nek.

A Mol árfolyama 182 forinttal, 7,22 százalékkal 2340 forintra csökkent, 6,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 2240 forinttal, 14,69 százalékkal 13 010 forintra esett, forgalmuk 46,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 9,0 forinttal, 2,07 százalékkal 425 forintra gyengült, forgalma 941,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 525 forinttal, 6,75 százalékkal 7250 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3684,09 ponton zárt csütörtökön, ez 319,96 pontos, 7,99 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.