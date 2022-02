Mi a teendő, ha nem kaptam szja-visszatérítést? Ezért nem utalták az adóvisszatérítést a határidőig

Miért nem kaptam szja-visszatérítést? Mit csináljak, ha nem jött meg az szja-visszatérítés? Ez a teendő, ha nem utaltak szja-visszatérítést. Kinek jár szja-visszatérítés 2022-ben?

Mint arról beszámoltunk, 2022. február 2-án megkezdődött a kormány által még a nyáron beígért 2021-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó visszatérítése. Első körben azok kapták meg a pénzt, akik postai úton kérték a kézbesítést. Azoknak, akiknek utalja a NAV az adóvisszatérítést, február 10-én kezdték meg a folyósítást, de Varga Mihály pénzügyminiszter azt közölte, minden jogosult család legkésőbb hétfőig (február 14.) megkapja a neki járó összeget.

Azonban olvasóink közül is sokan panaszkodnak, hogy bár jogosultak, levelet is kaptak Orbán Viktortól az szja-visszatérítésről, de mindeddig nem érkezett meg a pénz a számlájukra. Mi a teendője annak, aki jogosult az szja-visszatérítésre, de nem érkezett meg a pénz február 14-ig? Ennek jártunk most utána.

Emlékeztetőül, a dolgozó szülők az átlagbér szintjéig kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat (szja), a visszatérítés maximális összege szülőnként elérheti a 809 ezer forintot. Ha mindkét szülő dolgozik és tavaly fizettek szja-t, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekhót) vagy kisadózó vállalkozások tételes adóját (katát), akkor mindketten megkapják a családi adó-visszatérítést. A családi támogatás keretében a kormány 1,9 millió embernek nagyjából 610 milliárd forintot utal vissza.

Nem kaptam meg az szja-visszatérítést, pedig jogosult vagyok: mit kell tennem?

Annak, ha valaki jogosult rá, de mégsem kapta meg az adóvisszatérítést, lehet az az oka, hogy nem töltötte ki a VISSZADO nyomtatványt az ügyfélkapuján keresztül. Aki elmulasztotta 2021. december 31-ig benyújtani a nyilatkozatot, vagy a NAV sem ismeri az utaláshoz szükséges adatait,

az szja-bevallásában veheti igénybe az adó-visszatérítést, amelyhez segítséget nyújt a NAV által elkészített bevallási tervezet.

Ám, ha valaki dolgozott és adózott is 2021-ben, kitöltötte a nyilatkozatot, ennek ellenére a február 14-i nap végéig nem jött meg az szja-visszatérítése, akkor érdemes utánajárni, mi történt. Ehhez érdemes megkeresni a NAV-ot, például a 1819-es infóvonalon (nem kell semmi mást beírni a telefonba, csak a 1819-et tárcsászni).

Emellett a Kormányablakban érdeklődni a lehetséges problémáról, ezen az oldalon megkeresheted a legközelebbi elérhetőségét.

Levelet kaptam, szja-visszatérítést nem: mit tegyek?

Ha levél is érkezett a miniszterelnöktől, akkor feltehetően a pénznek is meg kell érkeznie február 14-én nap végéig. A postai értesítések ugyanakkor általános tájékoztatást tartalmaznak, konkrét számadatokat a visszatérítés összegéről nem.

Az szja-visszatérítés előlegének kiutalása nem függ a tájékoztató levél kézhezvételétől vagy annak időpontjától. Ha valaki ennek ellenére bizonytalan, érdemes átböngészni a NAV rendkívül részletes tájékoztatását erről a témáról, nagy eséllyel ott a válasz. Ha február 14-ig nem érkezik meg a pénz, akkor érdemes a NAV-nál, vagy a Kormányalakokban érdeklődni, amelyek elérhetőségeit az előző bekezdésben megtalálod.

Kinek jár szja-visszatérítés 2022-ben?

A visszatérítésre az jogosult, aki 2021. legalább egy napján jogosult családi kedvezményre, vagyis, aki:

családi pótlékra jogosult,

a családi pótlékra jogosultnak a házastársa, és családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő, gyám házastársa),

a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa (az élettárs nem),

családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is),

rokkantsági járadékban részesülő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is)

Élettársi kapcsolatban élők hogy kapnak szja-visszatérítést?

Az adó-visszatérítésre minden gyermeket nevelő olyan magánszemély jogosult, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha családi kedvezményt nem vesz igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

Ha az élettársak közösen nevelik a közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is.

Ha az élettársak csak az egyikük gyermekét nevelik közösen, akkor a gyermek szülőjével együtt élő élettárs csak akkor jogosult a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékra is jogosult.

Elvált szülők esetében mindkét fél kap szja-visszatérítést?

A visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021 legalább egy napján jogosult volt családi kedvezményre.

Ha a szülők 2021-ben váltak el, és a válásig mindketten jogosultak voltak családi kedvezményre, akkor mindkét fél jogosult a visszatérítésre.

Ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor a visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021-ben családi kedvezményre volt jogosult.

Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti.

Szja-visszatérítés a családi adókedvezmény mellett

Az adó-visszatérítésre az is jogosult, akitől év közben a munkáltató azért nem vont le adóelőleget, mert a családi kedvezmény az adóalapját teljes mértékben lecsökkentette. Levont adóelőleg hiányában azonban nincs mit visszaigényelni.

Ha a magánszemélynek van olyan összevont adóalapba tartozó jövedelme, ami után saját maga fizette meg az adóelőleget év közben, például magánszemélynek adott bérbe ingatlant, és abból családi kedvezményt nem érvényesített, akkor a bevallásában kérheti a negyedévente megfizetett adóelőleg visszatérítését.

Kaphat-e szja-visszatérítést a rokkantsági járadékos személy?

A rokkantsági járadékos személy jogosult családi kedvezményre, ezért adó-visszatérítést is kaphat, ha van olyan jövedelme (például munkabér), ami után a visszatérítés igénybe vehető.

Ha a családi kedvezményt nem tudja igénybe venni, mert nincs adóköteles jövedelme, akkor a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy személy igénybe veheti helyette.

Kaphat-e adóvisszatérítést, aki saját jogán kap családi pótlékot?

A családi pótlékra saját jogán jogosult személy jogosult családi kedvezményre, ezért adó-visszatérítést is kaphat, ha van olyan jövedelme (például munkabér), ami után a visszatérítés igénybe vehető.

Ha a családi kedvezményt nem tudja igénybe venni, mert nincs adóköteles jövedelme, akkor a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy személy igénybe veheti helyette.