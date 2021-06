Vége a jó világnak: 10 éve nem látott szigorításra készül az MNB

Megfordul a tendencia, emelhet a jegybanki alapkamaton az MNB. Ilyenre 2011 óta nem volt példa, és a jelek szerint nem a júniusi lesz az utolsó ülés, amelyen emelni fog a rátán a Monetáris Tanács. Az elemzők arra számítanak, hogy az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közötti különbség is megszűnhet.

Egy évtizede nem látott döntést hozhat ma az MNB Monetáris Tanácsa: ugyanis minden jel arra utal, hogy a jegybank emelni fog az alapkamaton. Utoljára 2011 decemberében történt ilyen Magyarországon, akkor 6,5 százalékról 7-re szigorított az MNB, ezt követően folyamatosan csökkent az alapkamat a mostani, 0,6 százalékos szintig.

Bár a ráta tavaly nyár óta változatlan, a jegybank már hetek óta kommunikálja a várható szigorírást. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján például arról beszélt, hogy proaktív módon és határozott lépésekkel fognak fellépni az inflációs kockázatok ellen (idén 4%-os, akár afölötti infláció lehet 6% körüli növekedés mellett), biztosítva az árstabilitást. Ennek az egyik lépése lehet az alapkamat megemelése, amellyel hűteni igyekeznek a gazdaságot.

Virág Barnabás szavaiból arra lehet következtetni, hogy nem egyszeri kamatemelésre készül az MNB, hanem egy szigorítási ciklus jöhet.

Matolcsy György jegybankelnök ugyanaznap a Világgazdaság konferenciáján jelentette ki, hogy júniusban alapkamat-emelés jöhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Indul a szigorítás: kamatemelést lengetett be az MNB Az MNB proaktív módon és határozott lépésekkel fog fellépni az inflációs kockázatok ellen (idén 4%-os, akár afölötti infláció lehet 6% körüli növekedés mellett), biztosítva az árstabilitást.

Az MNB elnökének tegnap a Magyar Nemzetben jelent meg egy írása, amelyben ismét a szigorúbb monetáris politika mellett állt ki, és újból sokallta a 2022-es költségvetésben előirányzott, 5,9 százalékos, GDP-arányos államháztartási hiányt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elindítja a költségvetési egyensúly helyreállításáért vívott negyedik hadjáratát annak érdekében, hogy minél előbb 3 százalék közelébe csökkentsük a jövő évi államháztartási hiány célszámát

- írta Matolcsy György.

Pleschinger Gyula, a monetáris tanács tagja múlt hétfőn azt mondta a témában, hogy meg kell találni az egyensúlyt a monetáris szigorítással.

Amennyiben túl lassan haladnak, növelnék az inflációs kockázatokat, amennyiben azonban túl gyorsan, az alááshatja a gazdasági növekedést

- magyarázta. Szerinte érdemes lehet az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közötti különbséget megszüntetni.

Itt még nem lesz megállás

Tehát úgy tűnik, elkerülhetetlen a kamatemelés, a Portfolio pedig több elemzőt is megkérdezett a várakozásokról. A szakemberek többsége azt gondolja, hogy az alapkamat és az egyhetes betéti kamat is 0,9 százalékra fog emelkedni.

Ráadásul a szakértők szerint sem lesz itt vége, ahogy a jegybank is ciklusos emelést lengetett be: a várakozások szerint az év végére 1,25 százalékra, majd 2022 végére 1,5 százalékra emelkedhet az alapkamat és az irányadó ráta is.