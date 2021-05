Anyagi csődbe döntheti a felújítási láz a magyar családokat: tudják, mire vállalkoztak?

Az MNB adatai szerint márciusban a magyarok körében a lakáskölcsönök nagyobb népszerűségnek örvendtek, mint az elmúlt 5 évben bármikor. A fellendülés a babaváró hitelek és a személyi hitelek szegmenseit sem kerülte el. És, hogy mi állhat a hitelpiaci folyamatok hátterében? Valószínűleg az állam által nyújtott új típusú otthonfelújítási támogatások bevezetése.

A tavalyi év vége és az idei eleje nagy visszaesést hozott a lakáshitelek felvételben, és még a februári hitelezési adatokból is úgy tűnt, hogy a magyarok továbbra is kerülik a bankokat. Márciusban azonban nemcsak az év eleji mélypontból kezdődött meg a kilábalás, hanem sok éve nem látott robbanással indult meg egy felívelő pályán a lakáskölcsönök felvétele. Bizonyára ebben nagy szerepe volt az otthonfelújítási támogatás + hitel konstrukció év eleji bevezetésének is, mindenesetre úgy tűnik, hogy a lakásvásárlási és felújítási kedv élénkülésével a lakáshitelek piaca gőzerővel megkezdte a visszarázódást a normális kerékvágásba.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, márciusi statisztikái azt mutatják, 104,72 milliárd forintnyi lakáshitelt fizettek ki a bankok lakossági ügyfeleknek. Ez nagymértékű, 52,32 százalékos növekedést jelent egy hónap alatt. A márciusi felívelés még ahhoz képest is kiugró, hogy a bázis, vagyis az év eleji mélypont alacsony volt. Sokatmondó, hogy a kifizetett hitelszerződések összege nem csak idei, hanem sok éves csúcsra is jutott.

Az MNB statisztikái szerint ugyanis a magyar lakosság az elmúlt 5 évben egyetlen hónapban sem vett fel annyi lakáskölcsönt, mint idén márciusban.

A legutóbbi, hasonlóképp kiemelkedő hónap hitelfelvételi szempontból 2020 szeptembere volt. Akkor 92,46 milliárd forint volt a háztartásoknak nyújtott lakáshitelek együttes összege, azonban tavasz elején ezt is sikerült túlszárnyalni.

Ahogy az a fenti grafikonon is látható, a lakáscélú hitelek felvételében történt emelkedés messze nagyobb mértékű, mint a többi lakossági hiteltípus esetében. Ennek ellenére a személyi hitelek és a babaváró hitel népszerűsége is egyértelmű növekedést mutatott az előző hónapokhoz képest. Ennek hátterében állhat a válságból való közelgő kilábalás, illetve a húsvét körül felpörgő oltási és újranyitási programok körüli optimizmus is. A márciusban folyósított kölcsönök jelentős részét ugyanis valószínűleg még a harmadik hullám előtt, január-február folyamán igényelhették, hiszen az átlagos átfutási idő 1-2 hónap.

Még valószínűbb, hogy a hitelfelvételi kedv növekedése az otthonfelújítási támogatás és hitel bevezetésére vezethető vissza. Nemcsak a lakáskölcsönök terén: a személyi hitelek és a babaváró hitel ugyanis jól kombinálhatók a lakáshitelekkel, például önerőként. A felújítási támogatás igénybevételéhez pedig nem feltétlenül választ minden jogosult lakáskölcsönt, fedezhetik azt személyi vagy babaváró hitelből is.

A felvett személyi hitelek márciusi 37,45 milliárd forintos együttes összege is számottevően emelkedett a februári 30,32 milliárdhoz képest. Ez mutatja, hogy ez a hitelforma is kezd talpra állni, így az sem elképzelhetetlen, hogy nyár végére megközelítse a 2019 júliusában mért, 52,97 milliárdos adatot.

A babaváró hitelek felvételére is negatívan hatott a pandémia óta, azonban a márciusi friss adatok meghaladták a 2020 márciusában felvett összegeket. A babaváró hitelszerződések együttes összege ugyanis márciusban 53,77 milliárd forint volt, ami 14%-os növekedés a februári 46,83 milliárdhoz képest. Ez különösen a támogatottak körének szűkülése mellett nem rossz teljesítmény.

Az egyértelműen látszik, az otthonfelújítási támogatás bevezetése a lakáshitelek piacán direkt, a személyi kölcsön, valamint babaváró felvételében történt növekedés tekintetében pedig közvetett módon vezetett élénküléshez márciusban.

Az otthonfelújítás a sláger

A lakáshitelek népszerűségrobbanásában hatalmas szerepet játszhatott, hogy februártól már igényelhető volt az otthonfelújítási támogatás és a mellé kidolgozott hitelkonstrukció is. A friss adatok is alátámasztják, hogy hatalmas érdeklődés az új konstrukció iránt.

Míg tavaly márciusban 2,76 milliárd forintot fizettek ki a pénzintézetek felújítási célra, addig idén 6,68 milliárdot. Ez nem kevesebb mint 76,4%-os növekedést jelent.

Bár a Magyar Nemzeti Bank az építésre és bővítésre, valamint az egyéb célokra nyújtott lakáscélú hitelek összegét 2021 márciusra vonatkozóan még nem közölte, több mint valószínű, hogy egyik téren sem volt olyan kiugró a növekedés, mint a felújítási hitelek terén. Az alábbi ábrán látható, hogy a lakáscélú hitelek más formái esetén is tapasztalható a növekedés, de közel sem olyan mértékben, mint a felújítási cél esetében.

A használt lakásra igényelt hitelek 76,74 milliárd-os együttes összege is számottevő, 20,75%-os növekedést jelent a 2020. márciusi, 63,55 milliárdos adathoz képest. Ezen felül az új lakás vásárlására igényelt hitelek összege is követi a tendenciát, bár annak 11,73 milliárd forintra növekedése szerényebb, 11,6%-os változás a tavalyi 10,37 milliárdos számhoz képest. Ez viszont semmi a felújítási hitelek 76,5 százalékos éves növekedéséhez képest, amelyben az otthonfelújítási támogatás és hitel nagy szerepet játszhat. De vajon mitől ilyen népszerű ez támogatási forma?

Nagy az állami támogatás és a hitel vonzereje

Az év elejétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és a februártól elérhető, ehhez kapcsolható hitel iránti fogyasztói érdeklődés igen nagy a bankok tapasztalatai és a felmérések alapján egyaránt. A 2022. december 31-ig igényelhető támogatás a Magyar Közlönyben korábban megjelent információk alapján az alábbi paraméterekkel bír:

Összege kár három millió forint lehet

Az állam maximum a költségek maximum felét állja

A költségeket utólag térítik meg

Bármilyen felújítási munkára igénybe vehető

Legalább egy saját, vagy nevelt gyerek meglétéhez kötik

Legalább a család egyik tagjának egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkezni az igényléskor

Köztartozás mentesnek kell lenni hozzá

Egy család csak egyszer veheti igénybe

Az állam ezen felül biztosítja február elejétől az otthonfelújítási kölcsönt, 3%-os kamattal, 6 millió forintos hitelösszeggel és legfeljebb 10 éves futamidővel.

A támogatottak köre is igen kiterjedt: sokkal szélesebb körű, mint mondjuk a CSOK, vagy a babaváró hitel esetében. A támogatás ráadásul rengetegféle munkálatra igénybe vehető. Ebből még nem következne, hogy a hitelfelvételi kedvben is ilyen kiugró legyen a növekedés. Ezt az indokolja, hogy a költségek felét az állam utólag téríti meg, igazoló dokumentumok alapján.

A számlákat a felújítási munkák befejezése utáni 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak (MÁK) és ezután annak még el kell bírálnia, hogy a pénzünkhöz jussunk. A munkálatok elkezdéséhez ezért a családoknak önerőre is szükségük van.

A GKI által 2021. januárjában végzett felmérés pedig arra jutott, a válaszadó háztartások 7%-a biztosan szeretett volna lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódó állami támogatást igényelni az elkövetkezendő két évben. Nem meglepő tehát, hogy ez a teljes lakosságra vetítve 290 ezer család nagy mértékű fellendülést okozott a lakossági hitelek piacán.

A pénzintézetek tapasztalatai azt mutatják a jelzálog hitelek terén is érzékelhető növekedés is az otthonfelújítási hitelnek köszönhető, az Erste Banknál például az újonnan folyósított hitelek értéke 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit ennek a hitelformának is köszönhetően, ezenkívül még a személyi kölcsönök felvételére is pozitívan hatott az új konstrukció februári bevezetése. Ezt a Takarékbank közleménye erősíti meg, ahol a korábbinál húsz százalékkal nagyobb összegű, átlagosan 1,7 millió forintos személyi hitelt igényeltek az ügyfelek.

A bankok között is beindult a verseny

Szétnéztünk a Pénzcentrum kalkulátorában, a bankoknál lakásfelújítási célra igényelhető 10 millió forintos hitelajánlatok között.10 éves futamidővel kerestünk konstrukciókat, és az 5 éves fix kamatot biztosító ajánlatokat mértük össze. Három olyan bankot találtunk, ahol a THM 4 százalék alatti és ezek közül kettőnél, a CIB banknál és az MKB banknál kell a hitel után 6 millió forintnál kevesebbet visszafizetnünk. A törlesztőrészletek között ugyan csak pár ezer forintos az eltérés a pénzintézetek között, de 10 év alatt, ha rossz konstrukció mellett döntünk, így is súlyos tíz- vagy százezrekkel rövidítheti meg a családi kasszát.

A törlesztőrészletek mellett érdemes a teljes visszafizetendő összeget is szem előtt tartani. Itt például, ha az amúgy kamatozás és THM szempontjából is a legdrágábbak közé tartozó OTP-t nézzük, 6 millió 295 315 forintot kell fizetnünk egy 5 milliós kölcsön után, míg az MKB banknál ez az összeg, ugyanerre futamidőre és ugyanilyen hosszúságú fix kamattal mindössze 5 millió 938 563 forint.

A tíz év alatt tehát 356 752 forintot spórolhatunk, ha az utóbbi ajánlatot választjuk.

Ezért érdemes a törlesztőrészlet mellett mindig megnézni THM-et és a visszafizetendő teljes összeget is. Szükség esetén, ne legyünk restek utánaszámolni a pontos költségeknek sem. Ha ezeket szem előtt tartjuk, már valóban valóban jó döntést hozhatunk lakáscélú hiteligényléseinkkel kapcsolatban. Ha részletesen is kíváncsi ezekre a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum lakáskölcsön kalkulátorában megtalálod őket.