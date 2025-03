Kiadta a riasztást a száj- és körömfájás miatt a főállatorvos: ebben a megyében nagyon vigyázni kell

A szlovák ragadós száj- és körömfájás kitörések miatt újabb intézkedéseket vezet be Győr-Moson-Sopron vármegyében az országos főállatorvos. Többek között a határ menti 10 km-es sávban legeltetési tilalom lép életbe és a korlátozás alatt álló területeken kötelező a sertések levágása. A háztáji állattartóknak lehetőségük van a házi vágás választására, de ezen esetekben is mintavételre kerül sor - közölte a Nébih.

Három, egy medvei, egy csiliznyáradi és egy bakai szarvasmarha állományban állapította meg múlt héten a szlovák hatóság az RSzKF kórokozó jelenlétét. A járvány megfékezése érdekében dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos újabb intézkedések bevezetéséről döntött. Győr-Moson-Sopron vármegyében, a határ menti 10 km-es sávban legeltetési tilalom lépett érvénybe április 7-ig. A szlovákiai kitörések miatt létrehozott megfigyelési körzetben a szarvasmarhákat és juhokat ez idő alatt kötelező zártan tartani. A sertések jelentős szerepet játszhatnak a vírus terjesztésében.

A járványügyi kockázat számottevően csökkenthető a sertésállomány levágásával, amit a korlátozott területen március 31-ig kell megtennie a gazdáknak. A háztájit tartók választhatják a házi vágást, amelynek időpontját előzetesen be kell jelenteniük a helyi állategészségügyi szolgálatnak, mivel a levágott állatból ez esetben is mintavétel történik. Alternatív megoldásként az állatok levágásával, állami kártalanítás mellett, a hatóság is megbízható. Az egyes intézkedések által érintett települések listája itt elérhető.

A ragadós száj- és körömfájás megjelenése az állatállományokban – rendkívül nagy ragályozó képessége és gyors terjedése miatt – súlyos gazdasági következményekkel jár. A járvány megfékezéséhez a határ menti 10 km-es sávban is javasolt a fogékony állatok levágása, ami bizonyos esetekben szintén történhet állami kártalanítás terhére.