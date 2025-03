Európa egy újabb járvány küszöbén? Kanyarót mutattak ki a szennyvízben

A KU Leuven Egyetem kutatásai kimutatták, hogy Brüsszel szennyvizében megjelent a kanyaróvírus úgynevezett "marokkói variánsa". Marokkó jelenleg jelentős kanyarójárvánnyal küzd, de a vírus egyre jobban terjed Európában is - írta az RTBF közszolgálati média hírportálja hétfőn.

Elke Wollants, a kutatás laborvezetője elmondta, hogy különösen magas koncentrációban mutatták ki a vírust, és a csúcsértéket március 11-én mérték. Ugyanakkor a brüsszeli Vivalis egészségügyi intézet szerint idén eddig mindössze tizennyolc esetet jelentettek. Ez a szám azonban alábecsülheti a járvány valódi kiterjedtségét.

Marokkó jelenleg "történelmileg jelentős" kanyarójárványt él át. 2023 vége óta több mint 25 ezer esetet regisztráltak az észak-afrikai országban, és mintegy 120 haláleset történt. A Brüsszelben észlelt vírus ugyanaz a B3 genotípus, amely Marokkóban is elterjedt.

"A vírus terjedése egész Európában gyorsul van, ami nagyon aggasztó. Hollandiában két hét alatt 45 esetet jelentettek, de Spanyolországban és Franciaországban fokozódik a járvány" - mondta Wollants, aki arra ösztönöz mindenkit, hogy ellenőrizze oltottsági státuszát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március elején figyelmeztetett, hogy tavaly megduplázódott az európai régióban a kanyarós megbetegedések száma, és több mint 25 éves csúcsra emelkedett. Az 53 európai és közép-ázsiai országot magában foglaló régióban tavaly 127 350 kanyarós megfertőződést jelentettek, az érintettek több mint 40 százaléka öt év alatti gyermek volt. A WHO a kanyaróvírust a legfertőzőbbek között tartja számon. A betegség szövődményei között lehet a tüdőgyulladás, az agyvelőgyulladás és a kiszáradás, valamint az immunrendszer is károsodhat.