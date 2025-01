Ezt teheti a testeddel, ha legalább 5 kilót leadsz: itt vannak a legkomolyabb következmények

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint 5,5 millió magyar él súlytöblettel, melynek komoly egészségügyi következményei lehetnek. Az elhízás, avagy obezitás 200 szövődmény fokozott kockázatával is jár amellett, hogy a nemzetközi orvosszervezetek önmagában is krónikus betegségként tartják már számon az elhízást. Az obezitásról, annak társadalmi megítéléséről, illetve a hozzá kapcsolódó népegészségügyi krízisről tartottak január 21-én sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetést, melyen a Pénzcentrum is részt vett.

A ma már krónikus, progresszív betegségnek tekintett obezitás önmagában is népegészségügyi kockázatnak számít, de emellett akár 200-féle szövődmény kialakulásában is szerepet játszik, beleértve a 2-es típusú cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a szívkoszorúér-betegséget, valamint legalább 13 különböző típusú rosszindulatú megbetegedéssel van bizonyított összefüggésben. A rohamosan terjedő obezitás kezelése azonnali szemléletváltást és társadalmi párbeszédet igényel: a közvélemény, sőt, az egészségügyi szakemberek körében is számos tévhit és előítélet él, ami megnehezíti a probléma kezelését, és magára hagyja az beteget az ideális(abb) testsúly újbóli eléréséért folytatott küzdelemben – holott az gyarkan túlmutat az egyén kontrollján. Kulcsfontosságú tehát az elhízásbetegség korai diagnózisa és a hatékony, bizonyítékokon alapuló, hosszú távú kezelése. Emellett olyan széleskörű társadalmi párbeszédre van szükség, mely a megelőzést és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a stigmák lebontását célozza. Ennek érdekében szervezett sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetést a Lilly Hungária Kft. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Prof. Dr. Merkely Béla - belgyógyász, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora a bevezetőjében kitért rá, hogy az egyik vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedés, melyben az egyik fő rizikófaktor az elhízás. Ezek a betegségek nemcsak halálozáshoz vezetnek, nagyon sokba is kerülnek a társadalomnak. Magyarországon igen magas az elhízottak aránya - több mint 26% a 30 feletti BMI-ek aránya - és számuk egyre nő. Az elhízás egyértelmű következményei, hogy növelik többek között a cukorbetegség, magas vérnyomás, alvási apnoe, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció, hirtelen szívhalál, a tromboembóliás megbetegedések kockázatát - emelte ki a szakértő. Merkely Béla kitért rá: az elhízás közös felelősség, a családnak, az iskolának, a kormánynak is nagy szerepe van abban, hogy megelőzzük a következményeket, felismerjük a kockázatokat. A probléma nagyon komplex, sokoldalú megközelítést kíván. Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, diabetológus, hematológus, obezitológus és endokrinológus, lipidológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának egyetemi tanára bevezetőjében kiemelte: az elhízás halálos betegség, sőt világjárvány, mely egyre jobban terjed. Ma a világon minden 8. ember él elhízással, ráadásul az 5-19 éves korosztályban megnégyszereződött az érintettek aránya. Az uniós átlag 54%-os a túlsúllyal küzdők arányát tekintve, Magyarországon ez az arány több mint 60%. Az elhízás több halálozást okoz, mint a dohányzás - emelte ki a szakember. A túlzott táplálékbevitel és kevés mozgás a fehér zsír felhalmozódáshoz vezet zsigeri zsírként rakodik le, mely gyulladáshoz, az inzulin hatását rontva. A zsigeri zsíron túl a további hízás során magukban a szervekben, a vázizmokban, hasnyálmirigyben. A zsírlerakódás nem csak esztétikai probléma - emelte ki. Az elhízás kéz a kézben jár a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint vese- és anyagcsere-betegségekkel. Vagyis CKM-szindrómához vezet. Az elhízás valószínűleg nem áll meg a szív-, az érrendszer-, a vese- és anyagcsere-betegségeknél, hanem ugyancsak korai öregedéshez, leépüléshez, rosszindulatú daganatos és izületi megbetegedésekhez vezet. A rosszindulatú betegségek megelőzhető okok között az elhízás a második a dohányzást követően - mondta el a szakember. A legnagyobb 8 rizikófaktor közül 4 az életmóddal függ össze: a dohányzás, a nem megfelelő alvás, egészségtelen étkezés, mozgásszegény életmód. Fontos faktor az egészség monitorozása, a BMI normál tartományban tartása, a vérnyomásmérés, vércukormérés. Az új BMI ajánlás szerint nemcsak a magasságot és testtömeget, hanem az izomtömeget is figyelembe kell venni. Az elhízás visszafordítható - szögezte le a szakember. Fogyás esetén a zsír kitisztul a szervekből, majd a zsigerek közül. Már 5%-os fogyással megelőzhető a magas vérnyomás és vércukorszint. A további fogyás megelőzheti a 2-es típusú cukorbetegséget és számos már egészségügyi problémát. 20%-os fogyás esetén a már kialakulóban lévő cukorbetegség visszafordítható. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Tényleg betegség az elhízás? A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy az, hogy mit tekintünk betegségnek, azért fontos, mert a betegséggel foglalkozni kell. A kérdés komolyságát hangsúlyozza, hogy betegségről van szó, de nem úgy, mint egy csapás, hanem ami ellen tudunk tenni. Merkely Béla szerint nem mindenki tehet róla, hogy túlsúlyos, vannak olyan tényezők, amire nincs befolyásunk. Ettől függetlenül az elhízás véleménye szerint is betegség. A szakértő szerint a legfontosabb az lenne, hogy a 30 BMI felett lévők száma jelentősen csökkenne. Dr. Páll István belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház obezitológus szakorvos szerint orvoshoz nem fordulnak azzal a betegek, hogy elhízottak, hanem már cukorbetegséggel, vesebetegséggel és más már kialakult betegségekkel jelennek meg az ellátórendszerben. A szakember véleménye szerint az elhízás betegség, ha a felhalmozódott zsírszövet esete áll fenn. Önmagában a magas BMI nem betegség, hiszen az származhat izomtömegből is. Dr. Bajnok Éva belgyógyász, endokrinológus, obezitológus, az Alakorvoslás Program orvosa elmondta: korábban az elhízást teljesen akarati kérdésként kezelték, nem betegségként, ez viszont hiba volt. Hiszen így a betegek magukra vannak utalva, vagy olyan helyekre fordulnak a problémájukkal, ahol nem feltétlenül kapnak orvosi értelemben is megfelelő segítséget. Kiemelte, hogy az elhízásnak számos oka lehet, az okok megszüntetése nélkül a fogyás, életmódváltás önmagában nem lesz tartós. Erdélyi Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója elmondta, hogy sokan fordulnak úgy dietetikushoz, hogy nem voltak előtte orvosi kivizsgáláson. Az elhízást a páciensek nem tekintik betegségnek, így a motiváció gyakran nem egészségügyi. A tartós eredményhez reális célokat kell kitűzni a fogyásban, és fontos szem előtt tartani, hogy ez nem egy lineáris sikertörténet, sok kitartás kell hozzá. Eleinte heti több kilós fogyás is történhet, idővel azonban ez egyre nehezedik. A szakember kiemelte a mozgás szerepét, mert mozgás nélkül a fogyás nemcsak a zsír, hanem az izomtömeg kárára is történhet. Véleménye szerint nagyon fontos az egyéni fogyási terv, személyre szabottan és teljesíthető célokkal.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK