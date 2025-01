Csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, egyre több az influenzás

A múlt héten csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön.

Az év 2. hetében a szennyvízben a koronavírus átlagkoncentrációja országos szinten csökkent. Csökkenő tendenciát figyeltek meg Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájánál, Egerben, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Zalaegerszegen.

Stagnálást 13 helyszínen tapasztaltak, míg emelkedés sehol nem volt. A tájékoztatás szerint Budapest déli része, valamint Nyíregyháza mintájában az örökítőanyag koncentrációja az emelkedett, máshol a mérsékelt tartományban van. Az NNGYK közlése szerint a következő hetekben a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várható. Tudatták azt is, hogy az influenza A vírusa örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja emelkedett. A 2. naptári héten öt minta - Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintája, Debrecen, Kaposvár, Miskolc és Tatabánya - kivételével valamennyi ellátási terület mintájában kimutatási határ felett volt az örökítőanyag mennyisége. Hozzátették: a szennyvízben mért értékek alapján az influenzafertőzések számának további emelkedése várható a következő egy-két hétben.

SARS-CoV-2 variánsok

A szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns (a BA.2.86 alvariánsa), ezzel párhuzamosan az egyéb leszármazási vonalak örökítőanyaga a minták többségében a kimutatható szint alá csökkent. Az azonos időszakban vizsgált szennyvíz minták variáns megoszlása jó egyezést mutat a klinikai mintákban tapasztalt aránnyal.

Februártól (2024. év 6. hetétől) a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra, a variánsok relatív gyakoriságának megállapításához. Egy új módszer bevezetésével lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából a KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a 20. naptári hét mintáiból.

Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is.

Az X-rekombináns csoport aránya hétről hétre növekedett, elsődlegesen a közelmúltban megjelenő XEC alvariáns fokozódó terjedése miatt, az 50. hétre ez az alvariáns vált uralkodóvá (4. ábra). Valamennyi jelenleg kimutatható variáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.

Egyre több az influenzás beteg

Az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja emelkedik. A 2. naptári héten 5 minta (Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintája, Debrecen, Kaposvár, Miskolc és Tatabánya) kivételével valamennyi ellátási terület mintájában kimutatási határ felett volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége.