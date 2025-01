Kiderült a súlyos igazság: rákkeltő anyagot tartalmaz sok ásványvíz, itt vannak az érintett márkák

Egy friss vizsgálat kimutatta, hogy számos európai forgalomban lévő ásványvízben - 19-ből 10-ben - található rákkeltő, úgynevezett "örök vegyi anyag". Ez az anyag a TFA, a trifluor-ecetsav egyre gyakrabban fordul elő szennyeződésként a csapvízben is, gyakorisága komoly egészségügyi aggodalmakra ad okot szakértői körökben.

Pesticide Action Network Europe nemrég publikált vizsgálata 19-ből 10 európai ásványvízmárka esetében mutatta ki a TFA jelenlétét. Az elemzésben egy magyar márka is szerepelt.

A honlapon azt írják, a TFA egy nagyon kicsi és rendkívül mozgékony, vízben oldódó vegyület, amely nem bomlik le a természetben. Rendkívüli mozgékonysága lehetővé teszi, hogy behatoljon és felhalmozódjon még a mélyebb talajvizekben is. A TFA egy úgynevezett "örök vegyi anyag", a PFAS csoportjába tartozik, egy stabil bomlási terméke számos egyéb PFAS-nak, legfőképp a mezőgazdasági peszticidekből és a hűtőtechnológiákból származó F-gázoknak.

Az elemzés hangsúlyozza: az elmúlt három évtizedben az örök vegyi anyag elterjedése a környezetben drámaian megnövekedett. Ma a TFA mindenhol jelen van: esővízben, folyókban, talajban, növényekben, élelmiszerekben, csapvízben és még az emberi vérben is. A mérhető koncentrációk nagyságrendekkel magasabbak, mint amiket más PFAS-től, peszticidektől vagy azok bomlási termékeitől ismerünk. A vezető tudósok szerint a TFA egy bolygószintű fenyegetés.

Már nem csak a csapvízzel van baj

A Pesticide Action Network Europe nyáron tette közzé azt az elemzést, melynek fókuszában a csapvízben található TFA állt. Ennek eredménye alapján 36-ból 34 mintában találtak TFA-t. A vizsgálatot a budapesti csapvizen is elvégezték, ahol átlag feletti volt a szennyeződés mértéke.

Ugyanebben a tanulmányban vizsgáltak különféle ásványvizeket is, egyelőre névtelenül. Ennek a vizsgálatnak a folytatásaként végeztek további kutatásokat, mivel kiderült: sok ásványvíz is szennyezett. Ez azért is meglepő eredmény, mert az ásványvizeknek olyan föld alatti vízforrásokból kell származniuk, amelyek védettek mindenféle szennyeződési kockázattal szemben. Ez a tisztaság nemcsak kulcsfontosságú minőségi jellemző, hanem jogi követelmény is - írják a honlapon.

Az elemzés világossá tette, hogy a TFA-szennyezés nemcsak a csapvízre, felszíni vízforrásokra, hanem a talajvizekre és rétegvizekre is kiterjed, amelyek az ásványvizek forrásai. Pedig utóbbit éppen az emberek által okozott szennyező anyagoktól védettnek tekintenek. Az eredmények szerint 19 esetből 7-ben a TFA szennyezés meghaladja az ivóvízben megengedett peszticid-metabolit határértéket, amely 0,1 µg/l (100 ng/l). Egy esetben pedig a javasolt 0,5 µg/l (500 ng/l) összes PFAS (összes PFAS) határértéket is túllépték, amely az EU ivóvíz-irányelvben szerepel. Ezt a határértéket 2026-tól fogják bevezetni, bár nem minden tagállam fogja végrehajtani - írják.

Hangsúlyozták, hogy minden vizsgált ásványvíz – még az is, amelynek a legmagasabb mértékű szennyeződése – megfelel a különböző hatóságok által az EU-ban meghatározott emberi egészségügyi határértékeknek, még napi 2 literes fogyasztás mellett is. Azt is megállapították: az ásványvíz átlagosan kevésbé szennyezett TFA-val, mint a csapvíz.

Ezek az ásványvizek szennyezettek

Ez a grafikon abc sorrendben mutatja a 10 ásványvizet, amelyekben mérhető TFA-maradványokat találtak, illetve azt a 7 ásványvizet és 2 forrásvizet, amelyeknél nem volt mérhető TFA-szennyeződés. A sötétkék oszlopok a nyári, a világoskék oszlopok az őszi mintavételből származó eredményeket tükrözik:

Forrás: Pesticide Action Network Europe

* nem ásványvíznek, hanem forrásvíznek minősülő termékek

** Az érintett luxemburgi márka nevét a luxemburgi környezetvédelmi szervezet, a Mouvement Écologique kérésére anonimizálták, amely a vizsgálatot elvégezte

Összesen két francia, négy belga, egy holland, egy luxemburgi és egy magyar ásványvízmárkát, valamint az öt legnagyobb forgalmú osztrák ásványvízmárkát vásárolták meg 2024 májusában és júniusában, és küldték el (eredeti csomagolásukban) az illetékes PAN tagjai, mint a Générations Futures (FR), PAN Europe (Brüsszel), Mouvement Ecologique (LU), PAN Netherlands (NL), MTVSZ/Friends of the Earth Hungary (HU) és GLOBAL 2000 (AT) a Karlsruhe-i Víztechnológiai Központba elemzésre. A BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) öt német ásvány- és forrásvizet is biztosított.

Minden elemzést HPLC-MS-MS módszerrel végeztek, az érzékenység határa 50 nanogramm literenként (ng/l). Három mintában a limit alatti eredményeket észlelték, amelyek nyomokban 20-30 ng/l TFA szennyeződést jeleznek. Azonban mivel ezek az eredmények a laboratórium akkreditált módszerének érzékenységi határértéke alatt vannak, nem zárható ki a hamis pozitív eredmények lehetősége. Az ilyen nyomképzésű eredmények – amelyek a laboratóriumi tesztjelentésben sem szerepelnek – itt nem kerülnek közzétételre. Az érintett cégeket azonban tájékoztatták. Időközben minden ásványvizet, amelyben mérhető TFA-maradványokat találtak, másodszor is elemeztek. Minden esetben a második elemzés is megerősítette a nyári eredményeket.