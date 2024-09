Folyamatosan emelkedik a majomhimlős esetek száma: nyakunkon az újabb járvány?

Folyamatosan emelkedik a majomhimlős esetek száma Afrikában, a fertőzés egyre több térségben üti fel a fejét - jelentette hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A nyugat-afrikai Guineából is jelentettek már egy halálesetet, de a legsúlyosabban érintett ország továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaság, ott regisztrálták az eddig laborteszttel igazolt 6600 eset 85 százalékát. Afrikában 32 ember halt bele a majomhimlő okozta szövődményekbe, 25 haláleset Kongóban történt. Az erősen korlátozott diagnosztikai kapacitások miatt a WHO szerint Kongóban például a gyanús esetek mindössze 37 százalékában tudnak labortesztet végezni.

Az elvégzett vizsgálatok 55 százalékában lesz pozitív az eredmény. Az országok folyamatosan jelentik a fertőzésgyanús esetek számát a WHO-nak, de ezek az adatok csak korlátozottan értelmezhetők. Nem kizárt például, hogy a majomhimlővel kapcsolatos információs kampányok miatt nőtt az aggodalom az emberek körében, és sokkal többen fordulnak orvoshoz bőrkiütéses tünetek miatt.

A Kongóval szomszédos Burundiban augusztus közepe után jelentősen megugrott a fertőzésgyanúsként azonosított esetek száma. Burundiban sokkal több labortesztet tudnak elvégezni, és a gyanús páciensek mintegy 93 százalékánál tisztázni tudják a megbetegedések hátterét. Nagyjából az esetek 40 százalékában bizonyosodik be, hogy majomhimlőről van szó. A fertőzöttek harmada öt év alatti gyerek.