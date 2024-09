Nyakunkon az új orvosi ügyeleti rendszer: rengeteg változás élesedik holnaptól, hova vezet mindez?

Keddtől új orvosi ügyeleti rendszert vezetnek be Budapesten, amelynek legfontosabb újdonsága az egységes hívószám lesz. Az új, 1830-as szám segítségével a páciensek a diszpécsereken keresztül kapnak eligazítást, és szükség esetén mentőellátásban részesülhetnek - írja az InfoStart.

A hamarosan bevezetésre kerülő új ügyeleti szolgálat 15 helyszínen lesz elérhető, hétköznaponként délután 4-től másnap reggel 8-ig, míg két pont nappal is működik. Külön figyelmet fordítanak a gyermekek ellátására is. Korábban a rendszer átalakítását több illetékes szervezet, köztük a Magyar Orvosi Kamara is kritizálta.

A kamara számításai szerint ugyanis az új rendszerben a fővárosi háziorvosok túlterheltek lesznek, mivel a nyolcórás munkaidő helyett akár 12-14 órát is dolgozhatnak egyhuzamban. A MOK kompromisszumként elérte, hogy a gyermek- és felnőttellátást különválasztják, és két helyszínen 24 órás ügyelet marad.

Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke ugyanakkor most azt mondta, hogy az ügyeleti rendszer bevezetése nem befolyásolja a háziorvosok rendelési idejét, amelyet továbbra is a korábbi szerződések szabályoznak.

A sürgős, életveszélyes esetek továbbra is az Országos Mentőszolgálat hatáskörébe tartoznak, így a háziorvosoknak nem kell a rendelési idő alatt hátrahagyniuk betegeiket. Békássy azt is elmondta, hogy a háziorvosoknak kötelező részt venniük az ügyeleti ellátásban, de remélik, hogy a kórházakban dolgozó fiatal orvosok is vállalnak majd ügyeletet, ezzel segítve a terhek megosztását.