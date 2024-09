Sok szülő így készül az őszi fertőzéshullámra: ezt már inkább előre megtanítják a gyereknek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hivatalosan is véget ért a nyári szünet, és a közösségekbe visszatérő, vagy az iskolák és óvodák kapuit először átlépő gyermekeket számtalan vírus és baktérium is követheti az osztálytermekbe, csoportokba. A nyaralás utáni nagy találkozások és az új tanév izgalmai mellett most különösen fontos, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a higiéniára, hiszen a gyermekközösségekben könnyen elindulhatnak fertőzéshullámok, amelyek nemcsak a gyerekekre, hanem a család többi tagjára is veszélyt jelenthetnek.

Bár szülői szemmel gyakran lehetetlennek tűnhet, hogy gyermekünk teljesen egészségesen vészelje át az őszi hónapokat, de Nagy Zsuzsanna, a B+N Referencia Zrt. higiéniai szakértője szerint már néhány óvintézkedéssel és egyszerű szokás bevezetésével is jelentősen csökkenthető a megbetegedések kockázata. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 1. Minden tünet, tünet. Az ősz beköszöntével gyermekeink ismét zárt közösségekben töltik a nap nagy részét, ahol hamarosan felbukkanhatnak a cseppfertőzéssel terjedő vírusos és bakteriális betegségek. Éppen ezért fontos, hogy amint bármilyen tünetet észlelünk rajtuk, lehetőség szerint ne engedjük őket közösségbe. Sajnos sokan nem veszik kellően komolyan ezt az alapvető szabályt, és a gyermekeket a betegség korai, ám fertőzés szempontjából kritikus szakaszában – például enyhe köhögés vagy tüsszentés esetén – is iskolába vagy óvodába viszik. Pedig néhány nap otthoni pihenéssel rengeteg osztálytárs és családtag megbetegedése lenne megelőzhető, még ha ez kihívást is jelent rögtön a tanév elején. 2. Kézfertőtlenítőket elő! Kiemelten fontos, hogy már a legkisebbek számára is megszokott rutinná váljon az alapvető higiéniai szabályok betartása mind az oktatási intézményekben, mind hazatérve. A leghatékonyabb, ha gyermekünket arra neveljük, hogy étkezés előtt, az udvari szünetek után, valamint a mellékhelyiség használata előtt és után is alaposan mossa meg a kezét szappannal. Emellett érdemes megtanítani őket arra is, hogy tüsszentéskor egy zsebkendő vagy saját tenyerük kerüljön a szájuk elé, majd ezt követően a papírzsebkendő egyenesen a szemétben landoljon, a kezeiket pedig rögtön mossák meg vagy fertőtlenítsék le. Szülőként támogathatjuk őket azzal is, hogy mindig kéznél legyen egy vidám mintázatú kézfertőtlenítő a táskájukban, így a kezek tisztántartása fokozatosan készséggé válhat számukra. 3. Tudjuk biztonságban az uzsit! Amellett, hogy megfelelő táplálékkal, idénygyümölcsökkel és zöldségekkel erősítjük gyermekünk immunrendszerét, elengedhetetlen figyelmet fordítani arra is, hogy ezeket gondosan csomagoljuk, megelőzve az ételek higiéniai veszélyforrássá válását. Amennyiben az uzsonnás csomagban bolti csomagolású termék is helyet kap, ügyeljünk rá, hogy alaposan tisztítsuk meg, és úgy helyezzük el, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel. Emellett kerüljük a gyorsan romlandó ételek csomagolását, és minden nap mossuk el alaposan az ételtároló dobozt és a kulacsot, hogy ezekben is megakadályozzuk a kórokozók elszaporodását. 4. Mit hozunk haza az iskolatáskával? Szülőként aggodalomra adhat okot, hogy az iskolából hazatérve a gyermek milyen szennyeződéseket hoz be a táskájával és ruházatával, amelyeket sokszor gondatlanul az ágyára dob. A B+N szakértője szerint, ezek a tárgyak komoly higiéniai veszélyt jelenthetnek, mivel a napi használat során rengeteg felülettel érintkeznek és könnyen felhalmozódhatnak rajtuk a kórokozók. JÓL JÖNNE 2,6 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 584 927 forintot igényelnél 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 57 984 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 58 104 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A fertőzések elkerülése érdekében fontos, hogy a gyermek ruházata, különösen a testnevelés órán használt sportruha, hazaérés után rögtön kerüljön a szennyesbe, rendszeresen és lehetőség szerint magas hőfokon legyen kimosva. Emellett az iskolatáskát is legalább hetente ki kell üríteni és alaposan áttörölni, különösen a zsebeket, ahol ételmaradékok vagy egyéb szennyeződések gyűlhetnek össze. EZ IS ÉRDEKELHET Veszélyes szúnyogok jelentek meg Budapesten: nyugat-nílusi lázat, Dengue vírust, Zika-lázat terjeszthetnek Önmagában a lakóhely nem kizáró ok, de ha a véradó határozottan emlékszik nagy testű, csíkos szúnyog csípésére, akkor arra kérik, hogy egy hónapig ne jelentkezzen véradásra. 5. Zsebünkben lapuló „kórokozó tanyák” Sok mindent hordhatnak gyermekeink a zsebükben, amelyek rendszeres fertőtlenítése azért fontos, mert ezeken a tárgyakon, például egy kulcscsomón is gyakran halmozódnak fel baktériumok, vírusok, amelyeket elsődlegesen a kezeinkről viszünk át. Mivel ezeket a tárgyakat naponta többször érintjük, fertőtlenítés nélkül jelentősen növelhetik egy betegség kockázatát. A rendszeres tisztítás segít minimalizálni a kórokozók jelenlétét, így ezzel is hozzájárulhatunk az egészség megőrzéséhez. +1. Vonjuk be a gyereket a takarításba! A gyermek bevonása a takarításba hozzájárul ahhoz, hogy már korán megtanulja a tisztaság és a higiénia fontosságát, így csökkentve akár egy fertőzés terjedését odahaza és az általa látogatott közösségekben egyaránt. Az önállóan végzett takarítás révén a gyermek saját környezetét is tisztábban tartja, ami mindamellett, hogy felelősségteljesebb felnőtté teheti, az egészségmegőrzés szempontjából is hasznos lehet.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK