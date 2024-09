A magyarok többsége eszi, mégis bizalmatlan ezzel a kényelmi étellel: de mi az igazság?

Egy friss országos reprezentatív kutatás szerint a hazai felnőtt lakosság döntő többsége (82 százaléka) fogyaszt valamilyen gyakorisággal gyorsfagyasztott, panírozott, baromfihúsból készült terméket. A kutatásból az is kiderül, hogy nagyon sok a tévhit ezekkel kapcsolatban. A terméktípus fogyasztóinak 43%-a úgy gondolja, hogy kompromisszumot jelentenek ezek a termékek.

Kezdődik az iskola, és újra itt vannak a dolgos hétköznapok, kevesebb idő jut a főzésre is. Újra nagy kihívás elé állítja a családokat a mindennapi változatos étkezés biztosítása. Előszeretettel kerülnek a kosarunkba a gyorsfagyasztott, panírozott húsok is, amelyek jól jönnek a rohanó hétköznapokban, ha gyorsan és egyszerűen szeretnénk meleg ebédet vagy vacsorát készíteni akár az egész családnak. Egy friss kutatás szerint azonban sok előítélet is társul ezekhez a termékekhez. De mi az igazság?

A friss kutatás szerint az emberek kétharmada ugyan megbízik a termékek csomagolásán feltüntetett információkban, de mindössze 12% azok aránya, akik teljes mértékben hitelt adnak ennek, (55%-nak néha vannak kétségei). Kevesen tudják, de a jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy a címkén milyen információkat kötelező a gyártónak feltüntetni a termékre vonatkozóan. Többek között ezek azok az elvárások, amelyek biztosítják azt, hogy a címkén szereplő adatok teljeskörűek és megfelelőek.

A bolti gyorsfagyasztott panírozott húsok összetételéről és minőségéről sokféle legenda kering, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a termékek megnevezése és a csomagoláson levő információk mindent elárulnak a termékről. Ilyen többek között a hústartalom, a húsrész, amiből a termék készült (például csirkemellfilé) vagy hogy az adott termék tartalmaz-e mondjuk tartósítószert, színezéket vagy hozzáadott ízfokozót. Példaként: ha egy termék 55-60 százalék hústartalmú, csirkemellfiléből vagy combfiléből készült, ráadásul szerepel a csomagoláson, hogy színhúsból készült, akkor nagy valószínűséggel magas minőségű termékkel van dolgunk

– mondta Dén Melinda kiemelt termék- és csomagolásfejlesztési vezető a VALDOR képviseletében. Hozzátette:

azt javaslom, mindig olvassuk el mi szerepel a címkén és ezek alapján válasszunk gyorsfagyasztott panírozott húsokat. Bár a jelenlegi gazdasági helyzet a pénztárca barát termékeknek kedvez, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a feltűnően olcsóbb vagy alacsonyabb minőségű termékek nem mindig adják vissza azt az ízvilágot és élményt, amelyet elvárunk. Ezt a rizikót nagy eséllyel elkerülhetjük, amennyiben egy jól bevált, megbízható márka, gyártó termékét választjuk

A kutatás alapján megoszlanak az elvárások, hogy ki mit tekint magas hústartalomnak egy gyorsfagyasztott panírozott csirkemell esetében. Az elvárt átlagos hústartalom 68%, de vannak olyanok is (a terméktípust fogyasztók 22%-a, nem fogyasztók 44%-a), akik 80% alatti hústartalommal nem érnék be.

Mennyi a megfelelő hústartalma egy „jó” rántott húsnak?

„Fontos leszögezni, hogy a rántott hús nemcsak a húsból áll, ezért az 55-60 százalékos hústartalom a bolti rántott húsnál már magasnak számít. Gondoljunk csak bele: a hús mellett ott vannak még például a fűszerek, a panírréteg vagy a sütés során felvett olaj is, csakúgy, mint az otthoni rántott húsnál is” – tette hozzá Dén Melinda.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdekesség, hogy a kutatásban a hústartalom nem szerepelt a legfontosabb választási szempontok között a panírozott, gyorsfagyasztott termékek esetében, pedig elmondható, hogy a hústartalom alapvetően határozza meg ezen termékek minőségét. Megelőzte az ár (55%) és hogy milyen állat húsából készül (49%), valamint a húsrész (például comb vagy mell) is (47%). A nők és fiatalabbak ezen a téren tudatosabbnak bizonyultak, esetükben fontosabbnak bizonyult a hústartalom az átlagnál.

A megkérdezettek közel harmada szerint a gyorsfagyasztott, panírozott termékek pépből, zsírral, egyéb anyaggal összekeverve készülnek (27%), és majdnem fele szerint sok adalékanyagot tartalmaznak. Mindössze 6% véli úgy, hogy színhúsból és nem húspépből készülnek.

A kategóriával kapcsolatos elutasítás, negatív megítélés legnagyobb része talán ebből adódhat. Legtöbbünknek sajnos van tapasztalata olyan gyorsfagyasztott panírozott húsokkal, melyeknek szinte semmi köze nincs a valódi húshoz, hiszen alacsony hústartalommal, gyakorta húspépből készülnek. Ugyan széles skálán mozog a polcokon megtalálható termékpaletta ár, minőség és ízesítés szempontjából is, azonban a tudatosan étkező vásárlók is megtalálhatják az igényeiknek megfelelő magas hústartalmú, valódi húsból készült termékeket.