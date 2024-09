Döbbenetes helyzetek az egészségügyben: csak meleg és langyos víz folyik a csapból a kórházban

Miközben nyáron a kórházakban küzdöttek a kánikulával, és sorra maradtak el a műtétek, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Üllői úti telephelyén egy ott fekvő olvasó állítása szerint csak langyos és meleg víz folyik a csapokból, csak ezzel lehet zuhanyozni a szülőszobán, és a gyermekágyas részlegen is, illetve ebből lehet inni- írja a Telex.

A nyári kánikulában a kórházak nagy nehézségekkel szembesültek, több műtét is elmaradt a hőség miatt, és az infrastruktúra problémái is felszínre kerültek. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Üllői úti telephelyén egy páciens szerint csak langyos és meleg víz folyt a csapokból, ami nemcsak a zuhanyzásra, hanem az ivásra is alkalmatlan volt. Az egyetem tájékoztatása szerint a probléma nem érinti az épület teljes területét, csak néhány kórtermet, és jelenleg több vállalkozó bevonásával dolgoznak a hiba elhárításán, bár a folyamatos betegellátás lassítja a munkát.

Az egészségügy állapota az utóbbi időben sok kritikát kapott, a magyar kórházakban tapasztalható infrastrukturális problémák – például nem működő liftek és lopott vécédeszkák – tovább rontják a helyzetet. A kormány azzal védekezik, hogy az Orbán-kormányok jelentősen többet költenek az egészségügyre, mint elődeik, de nemzetközi összehasonlításban még mindig gyenge a támogatás mértéke.