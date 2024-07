Súlyos népbetegség szedi áldozatait Magyarországon is: senki sem menekülhet a kórtól

A Harvard Egyetem új tanulmánya szerint a krónikusan magányos felnőttek körében nagyobb a stroke kockázata, ami rávilágít a magányosság súlyos egészségügyi következményeire és annak fontosságára, hogy társadalmi kapcsolatainkat fontos ápolni az egészség megőrzése érdekében - közölte a Huffington Post. .

Az Egyesült Államokban a magányosság jelentősége egyre nagyobb figyelmet kap, miután Dr. Vivek H. Murthy sebész főorvos járványnak nyilvánította a jelenséget, hangsúlyozva annak elterjedtségét mind a fiatalok, mind a felnőttek körében.

A magányosság nem csupán mentális egészségügyi problémákat, mint például depressziót okozhat, hanem fizikai egészségügyi következményekkel járhat, beleértve a szívbetegséget és demenciát. Legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy a krónikus magányosság növelheti a stroke kockázatát.

A Pénzcentrumnál korábban arról írtunk, hogy az elmagányosodás egyre inkább népbetegség Magyarországon is, ráadásul a munkavégzésre és a munkaerőpiacra is hatással van.

A Harvard T.H. Chan School of Public Health által végzett tanulmány 8936, 50 évesnél idősebb személyt vizsgált meg, akiknek a családjában nem volt jellemző mint a stroke.

Az adatokat a Michigani Egyetem Egészség- és Nyugdíjtanulmányából gyűjtötték össze, amelyben a résztvevők kétszer - 2006 és 2008 között, valamint 2010 és 2012 között - jelentették magányossági szintjüket egy skálán keresztül. A kutatók négy csoportot azonosítottak:

tartósan alacsony mértékben magányosak

visszatérően magányosak

újonnan kezdődően magányosak

tartósan nagy mértékben magányosak

Megfigyelték, hogy azoknál az embereknél, akik tartósan magas magányosságról számoltak be mindkét mérési időpontban, 56%-kal nagyobb volt a stroke kockázata azokhoz képest, akik egyik alkalommal sem érezték magukat magányosnak. A "visszatérő" csoport tagjainál 25%-kal volt nagyobb a stroke előfordulása.

A tanulmány korlátai között szerepel az idősebb korosztály vizsgálata és a magányosság szubjektív megítélése. Brian Mullan engedélyezett szakmai tanácsadó szerint fontos emlékeznünk arra, hogy társas lények vagyunk és ez egy veleszületett igényünk.

A közösségbe való bekapcsolódásra több lehetőség is kínálkozik: helyi könyvtár eseményei, táncórák vagy játékestek részvétele mellett online platformokon is kereshetünk barátokat vagy csatlakozhatunk hobbicsoportokhoz. Emellett fontos a meglévő kapcsolataink ápolása is.

A stroke általános kockázatának csökkentése érdekében ajánlott az egészséges életmódra való odafigyelés: vérnyomás és koleszterinszint kontrollja mellett kerülendőek a telített zsírsav-, cukor- és sótartalmú ételek fogyasztása; dohányzási szokás feladása; rendszeres tesztmozgás végzése.

A szakértők szerint fontos felismerni és kezelni a krónikus magányosságot mint stroke kockázati tényezőt. Ez segíthet azonosítani azokat az embereket, akiknél nagyobb eséllyel alakul ki ez az állapot. Az intézkedéseknek célzottan kell foglalkozniuk ezzel a problémával annak érdekében, hogy elkerüljük az egészségügyi következményeket.