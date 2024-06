Újabb vakcina kapott zöld utat: egzotikus helyekre utazó magyarokat is olthatnak vele

Az Európai Bizottság engedélyezte a Ixchiq nevű, a chikungunya-láz elleni oltóanyag alkalmazását az Európai Unióban; az Ixchiq az első olyan oltóanyag lehet az EU-ban, amely védelmet nyújt a 18 éves és annál idősebb felnőtteknek a betegség ellen - jelentette be a brüsszeli testület pénteken.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA) május végén javasolta az oltóanyag uniós használatára vonatkozó engedély megadását, indoklása szerint ugyanis a három befejezett, 3610 résztvevővel és 6 hónapos utánkövetéssel végzett klinikai vizsgálat összesített adatai szerint a vakcina alkalmas a chikungunya elleni védekezésre.

A chikungunya, más néven chikungunya-láz vírusos betegség, amelyet az azonos nevű vírus (CHIKV) okoz. A vírust fertőzött szúnyogok, elsősorban az egyiptomi csípőszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog terjeszti. A CHIKV-fertőzés elsősorban a trópusokon és a szubtrópusokon élő embereket érinti. Az EU-ban feljegyzett esetek többsége olyan utazókat érintett, akik Európán kívül fertőződtek meg. A fertőzött szúnyogok éghajlatváltozás miatti elterjedése azonban a chikungunya megjelenéséhez vezethet a világnak a vírustól eddig megkímélt régióiban is.

A chikungunya ellen ez idáig nem volt engedélyezett oltóanyag az Európai Unióban. Az Ixchiq forgalomba hozatalának európai uniós kérelmezője a Valneva Austria GmbH osztrák vakcinagyártó vállalat. Az EMA javaslata szerint az oltóanyagot egyszeri adagban kell beadni a 18 évesnél idősebbek számára.

Ahogy arról lapunk rendszerint beszámol, szinte minden héten előfordul egy-egy importált egzotikus fertőzés Magyarországon is. Az egzotikus helyeken járók általában Dengue vírust hoznak haza, de már többször előfordult Zika-láz is idén. A fertőzött szúnyogok által terjesztett kórok ellen utazás előtt érdemes tájékozódni és kérni a védőoltást. A chikungunya ellen eddig nem volt védőoltás, de ha az engedélyt megkapta, akkor lakossági forgalomba is kerülhet nem olyan sokára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Vigyázzon, aki itt nyaral 2024-ben! Sok magyar fertőződött meg: fő tünet a láz, fejfájás, hidegrázás A 24. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek, a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Itt a szezon nagy kérdése: hová és miből mennek nyaralni idén nyáron a magyarok?

Nő a magyarok reálkeresete, több az elkölthető pénzük, de nagy kérdés, hogy mindez lecsapódik-e majd a turizmusban. Habár kifejezetten jó szezonra készül az ágazat, a szezon vége még messze van. Most futó turisztikai kérdőívünkben az utazási szokásaikról kérdezzük az olvasóinkat: mennek-e nyaralni idén, ha igen, hová és mennyi pénzt szánnak rá. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását. Köszönjük!