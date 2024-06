Támadnak a horrorszúnyogok, indul az invázió: ezeket a magyarokat gyakrabban csípik meg, így kell védekezni

Szúnyogok nagyobb valószínűséggel csípnek meg bizonyos embereket, mint másokat, ami többek között a vércsoporttól, a kibocsátott szén-dioxid mennyiségétől, a testhőmérséklettől és az életmódtól függ – ezeket a jelzéseket érzékelve döntenek arról, hogy ki jelent számukra ideális célpontot.

A szúnyogok által okozott csípések gyakori problémát jelentenek, különösen a szabadtéri rendezvényeken. Egyes emberek azonban nagyobb valószínűséggel válnak célponttá, mint mások – számolt be róla a huffpost.

Nemrég számoltunk be arról, hogy idén egész Európában kiemelt kockázatot jelentenek a szúnyogok, hiszen olyan fajta is megjelent, amely a veszedelmes Dengue-lázat terjeszti.

Most kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a vércsoport, a teszt által kibocsátott jelek és életmódbeli tényezők mind befolyásolhatják a szúnyogok vonzalmát. A Journal of Medical Entomology tanulmánya szerint a 0-ás vércsoportú emberekre kétszer olyan gyakran szállnak le a szúnyogok, mint az A vércsoportúakra. Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem entomológus professzora szerint a szén-dioxid kibocsátás mennyisége is fontos tényező; minél több CO2-t bocsát ki egy ember, annál inkább válik célponttá a szúnyogok számára.

A tejsav és a testhőmérséklet további jelzők lehetnek, ezek alapján is dönthetnek a szúnyogok arról, hogy kit csípjenek meg. Az életmód – például az alkoholfogyasztás vagy a fizikai aktivitás – is növelheti egy ember vonzerejét az ízeltlábúak számára.

A csípések elkerülése érdekében ajánlott kerülni a szúnyogok aktivitási csúcsidőszakait, megfelelő ruházatot viselni és rovarriasztót használni. A DEET tartalmú spray-k hatékony védelmet nyújthatnak. Ha mégis csípés ér valakit, fontos kerülni a vakarózást, mivel ez súlyosbíthatja a tüneteket. Helyette jégkocka vagy helyi szteroidot tartalmazó krém alkalmazása javasolt.

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének 2014-es felülvizsgálata megerősítette, hogy a DEET termékek biztonságosan használhatók gyermekek, terhes nők és anyák számára is. Bár néhány természetes repellens anyag népszerű lehet, kutatások nem támasztják alá hatékonyságukat. Ehelyett légmozgást biztosító eszközök használata ajánlott.

Ha valaki allergiás reakciót tapasztalna egy csípés után, antihisztamin bevitele segíthet enyhíteni a tüneteket. Az elővigyázatosság és megfelelő intézkedések betartása segíthet minimalizálni a csípések kockázatát és élvezni lehet a szabadidőt kültéri rendezvényeken anélkül, hogy aggódni kellene a kellemetlen következmények miatt.