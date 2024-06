Horrorszúnyogok támadnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: már lezárások is vannak miattuk

Dengue-lázat terjesztenek az undorító vérszívók, Trieszt folyamatosan harcol ellenük.

Több városrészt is le kellett már zárni az oalszországi Triesztben, a kedvelt nyaralóhelyen ugyanis egyre jobban elszaparodtak a tigrisszúnyogok - erről az Economx ír. A városban ebben az évben már ötödször kell fertőtleníteni a vérszívók jelenléte miatt, amelyek azért is veszélyesek, mert terjeszthetik a dengue-lázat.

Tavaly ezt a betegséget 300-nál is többen kapták el, de könnyen lehet, hogy idén nagyobb lesz ez a szám, már most 250 felett járnak Olaszországban. A kórokozó ugyanakkor nem terjed emberről emberre, de a második betegség már komolyabb lefolyású lehet. Ráadásul az olasz egészségügyért felelős vezetés felhívta arra is a figyelmet, hogy nem csak náluk, hanem például Ausztriában és Németországban is megjelent.