Kongatják a vészharangot, rettenetes népbetegségek leselkednek Magyarországra: már késő bármit tenni ellenük?

A WHO legújabb jelentése szerint közel 1,8 milliárd felnőtt van kitéve olyan betegségek kockázatának, mint a rák, stroke, demencia és cukorbetegség, a fizikai aktivitás hiánya miatt. A kutatások kimutatták, hogy 2010 és 2022 között világszerte nőtt a fizikai inaktivitás mértéke, és ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2030-ra a felnőtt lakosság 35%-a nem fog elegendő testmozgást végezni. Az Egészségügyi Világszervezet sürgeti a fizikai aktivitás fokozását és a kapcsolódó finanszírozás növelését a globális egészségügyi krízis megállítása érdekében.

A fizikai aktivitás hiánya miatt világszerte közel 1,8 milliárd felnőtt van kitéve olyan betegségeknek, mint a rák, stroke, demencia és cukorbetegség, és a helyzet folyamatosan romlik – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentése.

A kutatók által készített tanulmány megállapította, hogy 2010 és 2022 között a fizikai inaktivitás globálisan mintegy öt százalékkal növekedett. Jelenleg a felnőttek csaknem egyharmada (31 százalék) nem végez elegendő testmozgást, míg 2000-ben ez az arány 23 százalék, 2010-ben pedig 26 százalék volt. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, a szakértők előrejelzése szerint 2030-ra a felnőtt lakosság 35 százaléka nem fog megfelelően mozogni.

A kutatások kimutatták, hogy a mozgáshiány növeli a szívbetegségek, stroke, 2-es típusú diabétesz, demencia, valamint a mell- és bélrák kialakulásának kockázatát. A The Lancet Global Health folyóiratban publikált tanulmány arra is rávilágított, hogy a nők körében még rosszabb a helyzet: a fizikai aktivitást nem végző nők aránya 34 százalék, míg a férfiaké 29 százalék. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, hogy a fizikai aktivitás növelésével javíthatnánk a rák, szívbetegségek és mentális egészség terén, ezért sürgette a fizikai aktivitás melletti elkötelezettség megerősítését és az ezzel kapcsolatos finanszírozás növelését.

A WHO ajánlása szerint a felnőtteknek hetente 150 perc mérsékelt intenzitású vagy 75 perc erőteljes intenzitású mozgásra van szükségük. A mérsékelt intenzitású tevékenységek közé tartozik az óránként hat kilométeres gyaloglás, az erőteljes takarítás, például ablakmosás és felmosás, az óránként 16-19 kilométeres sebességű kerékpározás vagy a tollaslabdázás. Az erőteljes intenzitású mozgás pedig olyan tevékenységeket foglal magában, mint a hegymászás, az óránként 10 kilométeres vagy gyorsabb futás, a gyors biciklizés, a futball, kosárlabda vagy tenisz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 163 ország és terület adatait és becsléseit elemző tanulmány szerint a 60 év felettiek kevésbé aktívak a fiatalabbaknál. Emellett kiderült, hogy míg a magas jövedelmű nyugati országokban csökken a fizikai inaktivitás aránya – 2022-ben a felnőttek 28 százaléka mozgott keveset –, ezek az országok sem fogják elérni a 2010 és 2030 közötti időszakra kitűzött célt, hogy 15 százalékkal csökkentsék a fizikai inaktivitást. Rudiger Krech, a WHO egészségmegőrzésért felelős igazgatója szerint biztosítani kell a fizikai aktivitás mindenki számára elérhető, anyagilag megengedhető és élvezetes lehetőségeit a népesség egészségének javítása érdekében.