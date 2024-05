Óriási siker a jótékonysági gálán: összegyűjt a pénz Tompos Kátya méregdrága kezelésére

Összegyűlt a pénz Tompos Kátya gyógykezelésére, sőt, még a kitűzött célnál is jóval többet adtak össze a nézők a „Szeretünk Kátya” címet viselő jótékonysági gálán. A színésznő egy olyan ritka daganatos betegséggel küzd, amelynek legmegfelelőbb kezelése nem elérhető Magyarországon.

Május 25-én tartottak jótékonysági gálát a Szegedi Nemzeti Színházban, hogy pénzt gyűjtsenek Tompos Kátya gyógykezelésére - a színésznőről nemrég derült ki, hogy egy ritka daganatos betegséggel küzd, amely legmegfelelőbb kezelése Magyarországon nem elérhető.

A Story magazin szerint a „Szeretünk Kátya” címet viselő jótékonysági gálán többek között Máthé Beáta, Falusi Mariann, Für Anikó, Udvaros Dorottya, illetve Peller Anna és Dolhai Attila is felléptek. Az eseményen 700-an gyűltek össze, így elérték a célt, összejött a pénz, amiből a színésznő finanszírozni tudja kezelését - sőt, még több is.

Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani, még ebben a fura világban is

- mondta a lapnak Hrutka Róbert, aki az est egyik fellépője volt, valamint az esemény zenei rendezője és szervezője. Arról beszélt, nem számítottak rá, hogy ennyi ember megmozdul majd, és még a postaládában is pénzt találnak. Mint visszaemlékezett, ő márciusban értesült Tompos Kátya betegségéről, önerőből elkezdtek egy kezelést, de elfogyott a pénzük, "és végül kicsit már erőszakosan, de sikerült célt érnünk, hogy engedje, hogy az emberek segítsenek". Elárulta, a színésznő jelenleg immunterápiát kap, ami nagyon megviseli a szervezetét, így hosszú folyamat lesz, mire az állapota pozitív irányt vesz.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA