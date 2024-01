Kongatják a vészharangot, új világjárvány jöhet: ötször halálosabb, mint a COVID

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még nem tudni, hogy emberre is veszélyes-e az új kór, de hamarosan újabb világjárvány is jöhet - ezt mondták a WHO illetékesei.

Egyelőre csak X-betegségként hivatkozik az Egészségügyi Világszervezet arra a kórra, amely akár ötször halálosabb lehet a covidnál is. A WHO új figyelmeztetése szerint súlyos nemzetközi járványt okozhat az új betegség, arról azonban eddig nem tudni, hogy embert is fertőz-e. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A WHO a davosi Világgazdasági Fórumon figyelmeztetett arra, hogy az emberiségnek le kell szűrnie a koronavírus-világjárványból a tapasztalatokat, mert most már nem az a kérdés, hogy lesz-e új világjárvány, hanem az, hogy mikor. A szervezet ezért szeretné, ha a világ országai valamilyen közös megállapodásra jutnának a járványok jövőbeli kezelésében és a megelőzés, valamint a járvány kitörése utáni lépésekben.

Címlapkép: Getty Images

