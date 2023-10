Szép csendben több vírus is tombol Magyarországon: rengetegen esnek ágynak, ezek a tünetek

Megnövekedett a felső légúti fertőzésben szenvedők száma országszerte, több betegség is jelen van - hívta fel a figyelmet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője. Torzsa Péter szerint, ha valaki tüneteket tapsztal, akkor mindenképp érdemes koronavírusra tesztelni. A légúti megbetegedések mellett egy hányásos-hasmenéses vírus is terjed, főképpen a gyerekek között.

Megnövekedett a felső légúti fertőzésben szenvedők száma országszerte, több betegség is jelen van. Ha azt tapasztaljuk, hogy fáj a torkunk, köhögünk, magas lázunk van, mindenképpen érdemes először COVID-19 vírusra tesztelni magunkat - mondta az InfoRádióban Torzsa Péter, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője.

A szakember szerint amennyiben ez negatív, akkor a megbetegedésért különböző őszi vírusok, például adenovírusok is felelősek lehetnek. A felső légúti tünetekkel, tehát orrfolyással, köhögéssel, megfázásos tünetekkel, rossz közérzettel, lázzal és hőemelkedéssel érdemes orvoshoz fordulni, ezeket nagy valószínűséggel vírusos fertőzés okozza. Ilyenkor otthon kell maradni gyógyulni, ha pedig két-három napon túl is lázunk van, az orvossal konzultálni. A megelőzés kapcsán a kéz- és arcmosást, illetve a zsúfoltság elkerülését javasolta - aki biztonságosabbnak érzi, az maszkot is hordhat.

Torzsa Péter szerint van egy másik fertőzési hullám is itthon, ez egy hányással, hasmenéssel járó vírusos fertőzés, amely főként gyerekek között terjed. Ilyen esetekben is nagyon fontos a beteg számára a sok pihenés, megfelelő folyadékpótlás, ugyanis az ilyen megbetegedéseknél könnyen ki lehet száradni.