Visszatérhet az online gyógyszervásárlás? Ez a trükk húzhatja ki a magyar patikákat a gödörből

Átadták az ország első digitális eladóterű patikáját a budapesti Szent Borbála Gyógyszertárban. Az ünnepélyes megnyitón megszólalt dr. Kőhalmi Ákos a Kulcspatikák ügyvezetője és tulajdonosa, és dr. Kresznovszki Miklós szakgyógyszerész, a megújult gyógyszertár vezetője. Az eseményen, melyen a Pénzcentrum is részt vett, bemutatásra került a digitális eladótér digitális polcokkal, illetve az érintőképernyős terminálok, melyen a betegek összeállíthatják a kosarukat, majd a kiszolgálóablakhoz lépve kifizethetik azt.

A Kulcspatikák kötelékébe tartozó zúglói Szent Borbála Gyógyszertár üzembe helyezte digitális terminálját és elődóterét, melyet ünnepélyes átadó keretében mutattak be. Az eseményen dr. Kőhalmi Ákos arról beszélt, hogy a mai digitális korban már sokszor felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán még gyógyszerészekre. A szakember szerint a digitális megoldások nem a gyógyszerészek munkáját váltják ki, hanem felszabadítják őket az időrabló feladatok alól, így ezáltal nagyobb hangsúly helyeződhet a betegellátásra. Kőhalmi Ákos azt is hozzátette, hogy az ilyen innovatív megoldások éppen a gyógyszerész szakma és a közforgalmú patikák megújulásához járulhatnak hozzá.

Dr. Kresznovszki Miklós lapunk kérdésére a digitális eladótérrel kapcsolatban elmondta, hogy még további fejlesztéseket is terveznek. Egyelőre a vény nélkül kapható, úgynevezett szabadpolcos termékeket lehet a digitális terminálon keresztül a kosárba helyezni, majd azt egy kiadóablaknál egy patikai dolgozótól átvenni. Hamarosan azonban akár arra is lehet lehetőség, hogy online állítsa össze a beteg a kosarát, hasonlóképpen, mint a terminálon, majd személyesen átvegye a kiadóablaknál.

2022-től gyakorlatilag megszűnt az online gyógyszerrendelés 2021. november 30-án fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján 2022. január 1-től gyakorlatilag megszűnt a gyógyszerek csomagküldése. A módosítás értelmében már nemcsak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer - tehát a vény nélkül kapható, úgynevezett OTC termékek - házhozszállítását is csak patikai szakdolgozók végezhetik. Ezeket korábban interneten keresztül rendelhették a betegek és csomagküldők segítségével szállították ki azokat a patikák.

Online lehetőség lesz majd a tervek szerint annak ellenőrzésére is, mely szerek hiánycikkek, hiszen ez a probléma egyre inkább előtérbe kerül a betegellátásban - mondta el a patika vezetője lapunk kérdésére. A terminálokon nem csak kosárösszeállítást lehet intézni, hanem időpontot is lehet foglalni a patikai szakemberekhez különböző szolgáltatásokra, például vércukorszint mérésre, vagy konzultációra gyógyszerek szedésével kapcsolatban. Ezt a szolgáltatási kört is tervezik kibővíteni Kresznovszki Miklós elmondása szerint a jövőben.

A zúglói Szent Borbála Gyógyszertár vezetője köszöntő beszédében azt is elmondta, hogy a jelen betegellátása megoldott, az igényeket kielégíti a patikák felszereltsége, azonban a jövő generációinak igényeihez minél előbb el kell kezdenie alkalmazkodnia a szakmában. Ebben úttörő a Szent Borbála Gyógyszertár, ahol ezzel a fejlesztéssel nagy lépést tettek a digitális kor igényeinek kiszolgálásában.

Dr. Kőhalmi Ákos szintén beszélt arról, hogy a most átadott megújult patika tulajdonképpen egy kutatás-fejlesztési program is egyben, folyamatosan keresik ugyanis a lehetőségeket, hogy a digitális megoldások hogyan tehetik jobbá a betegellátást.

A jövő patikája

A Kulcspatikák közleménye szerint a jövő patikájában a betegek új dimenzióban élhetik meg a gyógyszerkiválasztást. A ma átadott patikában az ajtón belépve letisztult, futurisztikus tér fogadja a betegeket. Nincsenek hagyományos polcok, vagy vitrinek, se plakátok vagy felesleges szórólapok. A termékek nem a szokásos módon vannak kiállítva, hanem speciális LED-falakon jelennek meg, ami egyedi és korszerű megközelítést kínál a vásárlás során - írták.

Az új generációs patikában mostantól kényelmesen, gyorsan és személyre szabottan vásárolhatják meg a betegek a szabadpolcos termékeket. Az intelligens kioszkok, vagyis a digitális terminálok segítségével azonnal hozzáférhetővé válnak a termékinformációk, és az egyedülálló kiegészítő termékajánlások. Ezáltal a betegek könnyedén tájékozódhatnak a kínálatról és megtalálhatják az igényeiknek megfelelő termékeket.

A patika nemcsak azért különleges, mert a digitális kor igényeire válaszol, hanem azért is, mert a Kulcs Quality Patikák új tagjaként nyitotta meg kapuit. A hálózat hagyományait követi, és azon az alapelven nyugszik, hogy a betérők mindenkor a legmagasabb minőségű szolgáltatásban részesülnek, és szakértői segítséget kapnak az egészségügyi termékek kiválasztásához - írták.

Az innováció itt nem áll meg

Azt is közölték, hogy az átalakítás következő ütemében egy expediáló patika robot kerül bevetésre, ami még hatékonyabbá teszi a szolgáltatásokat és segíti a személyzet munkáját. A modern technológia és a szakértői csapat egyedülálló kombinációja magas színvonalú, barátságos környezetet teremt a betérők számára.